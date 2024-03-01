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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Поступившая для больницы помощь

Жгуты и термоодеяла передали из Иркутска пострадавшим белгородским детям

1 марта 2024, 11:05
Фото: страница Ирины Кизиловой в соцсети
Поступившая для больницы помощь

Белгородской областной больнице передали жгуты и термоодеяла

Медицинские изделия передали благотворители, сообщает детский омбудсмен Галина Пятых. Помимо жгутов, планируется привезти медицинские изделия для заживления ран.

Благотворители из Иркутска прислали медицинские изделия для помощи детям из Белгорода, пострадавшим при обстрелах.

С белгородским детским омбудсменом связалась уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Речь шла о закупке расходников и медицинских изделий для экстренной помощи, а также для ухода за ранеными детьми.

Жгуты и термоодеяла передали областной детской больнице. Также планируется привезти медицинские изделия для заживления ран.

О поступлении медицинских изделий также сообщила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова. Врач поблагодарила всех неравнодушных за оказанную помощь детям.

Поступившая для больницы помощьПоступившая для больницы помощь
Поступившая для больницы помощь
Фото: страница Ирины Кизиловой в соцсети
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#Общество#Благотворительность#Областная больница#Иркутск#Новости Белгорода#Галина Пятых#Белгород#Алина Харина#Ирина Кизилова
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