Жгуты и термоодеяла передали из Иркутска пострадавшим белгородским детям

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Благотворители из Иркутска прислали медицинские изделия для помощи детям из Белгорода, пострадавшим при обстрелах.
С белгородским детским омбудсменом связалась уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Речь шла о закупке расходников и медицинских изделий для экстренной помощи, а также для ухода за ранеными детьми.
Жгуты и термоодеяла передали областной детской больнице. Также планируется привезти медицинские изделия для заживления ран.
О поступлении медицинских изделий также сообщила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова. Врач поблагодарила всех неравнодушных за оказанную помощь детям.