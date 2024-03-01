Оба пилота разбившегося самолёта Су-30 в Иркутске были профессионалами

Один из пилотов самолёта был заслуженным лётчиком-испытателем РФ, второй пилот — лётчик-испытатель третьего класса, сообщил губернатор Иркутской области.