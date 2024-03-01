Теперь в школах: бесплатные аптечки на случай обстрелов белгородцы найдут на вахтах

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Жительница Белгорода спросила в социальных сетях, где именно находятся аптечки на случай обстрелов: «Не в самих бетонных укрытиях, правильно?»
Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе вечернего прямого эфира подтвердил слова женщины и отметил, что аптечки расположили в непосредственной близости с укрытиями — в хозсубъектах и соцобъектах. Кроме того, на вахтах в школах тоже появились медикаменты.
Мы также аптечки раздали управам и разместили на вахтах в каждой школе. Каждая такая сумка с медикаментами рассчитана на большое количество человек. Поэтому вскоре сделаем новые вывески, предупреждающие о наличии аптечек в школах.
Валентин Демидов
Отметим, что на сегодняшний день в Белгороде разместили 325 аптечек. Всего приобрели 502 аптечки.