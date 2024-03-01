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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Аптечка

Теперь в школах: бесплатные аптечки на случай обстрелов белгородцы найдут на вахтах

1 марта 2024, 08:11
Фото: мэрия Белгорода
Аптечка

Аптечки на случай обстрелов разместили в школах Белгорода

О размещении в школах аптечек, рассчитанных на большое количество человек, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что вскоре на каждой школе с аптечками разместят таблички об их наличии.
Сюжет
Школы

Жительница Белгорода спросила в социальных сетях, где именно находятся аптечки на случай обстрелов: «Не в самих бетонных укрытиях, правильно?»

Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе вечернего прямого эфира подтвердил слова женщины и отметил, что аптечки расположили в непосредственной близости с укрытиями — в хозсубъектах и соцобъектах. Кроме того, на вахтах в школах тоже появились медикаменты.

Мы также аптечки раздали управам и разместили на вахтах в каждой школе. Каждая такая сумка с медикаментами рассчитана на большое количество человек. Поэтому вскоре сделаем новые вывески, предупреждающие о наличии аптечек в школах.
Валентин Демидов

Отметим, что на сегодняшний день в Белгороде разместили 325 аптечек. Всего приобрели 502 аптечки.

В Белгороде разместили 325 аптечек на случай обстрелов
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#Город#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Аптечки#Валентин Демидов#Александра Склярова#Вахта
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