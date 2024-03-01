Теперь в школах: бесплатные аптечки на случай обстрелов белгородцы найдут на вахтах

Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе вечернего прямого эфира подтвердил слова женщины и отметил, что аптечки расположили в непосредственной близости с укрытиями — в хозсубъектах и соцобъектах. Кроме того, на вахтах в школах тоже появились медикаменты.