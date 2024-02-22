В Белгороде разместили 325 аптечек на случай обстрелов

Наборы рассчитаны на оказание помощи десятерым пострадавшим. В аптечках есть десять одноразовых перчаток, два тепловых пакета для переноса раненого, пять турникетов, пять жгутов, пять гемостатических губок и десять бинтов, а также маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута.