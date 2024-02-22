В Белгороде разместили 325 аптечек на случай обстрелов

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
На улицах Белгорода появилось 325 аптечек. Их раздали хозсубъектам, находящимся вблизи укреплённых остановок.
Для того, чтобы белгородцам было проще найти аптечки, на каждом укрытии разместили несколько табличек. Первая — «Аптечка там» — указывает направление. На второй указан адрес, где аптечка находится. Найти в хозсубъектах аптечки тоже будет просто: на каждом здании разместили табличку «Аптечка здесь».
Наборы рассчитаны на оказание помощи десятерым пострадавшим. В аптечках есть десять одноразовых перчаток, два тепловых пакета для переноса раненого, пять турникетов, пять жгутов, пять гемостатических губок и десять бинтов, а также маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута.
Пояснение в мэрии опубликовали после того, как белгородка задала вопрос о том, как понять таблички, размещённые на укрытиях.
Всего приобрели 502 аптечки.