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Таблички на укрытиях

В Белгороде разместили 325 аптечек на случай обстрелов

22 февраля 2024, 09:39
Фото: мэрия Белгорода
Таблички на укрытиях

Белгородцам рассказали, как найти бесплатные аптечки вблизи укрытий

В мэрии Белгорода сообщили, сколько аптечек уже разместили на улицах города, как их можно найти и что в них находится. Всего планируется разместить около 500 аптечек.

На улицах Белгорода появилось 325 аптечек. Их раздали хозсубъектам, находящимся вблизи укреплённых остановок.

Для того, чтобы белгородцам было проще найти аптечки, на каждом укрытии разместили несколько табличек. Первая — «Аптечка там» — указывает направление. На второй указан адрес, где аптечка находится. Найти в хозсубъектах аптечки тоже будет просто: на каждом здании разместили табличку «Аптечка здесь».

Наборы рассчитаны на оказание помощи десятерым пострадавшим. В аптечках есть десять одноразовых перчаток, два тепловых пакета для переноса раненого, пять турникетов, пять жгутов, пять гемостатических губок и десять бинтов, а также маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута.

Пояснение в мэрии опубликовали после того, как белгородка задала вопрос о том, как понять таблички, размещённые на укрытиях.

Всего приобрели 502 аптечки.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Аптечки#Александра Склярова#Укрытия
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