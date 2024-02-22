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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Белгороде аптечки для оказания помощи разместили в парикмахерских и магазинах

Жизнь могут спасти парикмахерские и магазины: где в Белгороде быстро найти аптечку

22 февраля 2024, 12:31
Фото: Bel.ru

В Белгороде аптечки для оказания помощи разместили в парикмахерских и магазинах

На укрытиях Белгорода стали размещать информацию об аптечках. Корреспондент Бел.Ру прошёлся по Харгоре и проверил, легко ли достать аптечку простому жителю города.
Сюжет
Щорса

Первым мы проверили укрытие на Щорса, 2а. Поверх бетонной конструкции прикреплена табличка с указанием места аптечки — стрелка и адрес. Для хранения выбрали бюро переводов «Трактат». От укрытия его отделяет порядка ста метров вниз по улице.

Аптечка на месте оказалась. Представитель бюро заверила, что в случае надобности её мгновенно предоставят нуждающимся. В состав аптечки входят:

  • десять одноразовых перчаток
  • два тепловых пакета для переноса пострадавшего
  • пять турникетов
  • пять жгутов
  • пять гемостатических губок
  • десять бинтов
  • маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута

Мы проверили ещё одно укрытие на Щорса. Табличка на нём сообщала, что ближайшая аптечка расположена в парикмахерской «Hit Стрижка» в 50 метрах вниз по улице. На месте оказалось два набора.

Небольшие трудности возникли с остановкой на Костюкова. Чтобы найти аптечку там, пришлось переходить дорогу. Набор с медикаментами оказался внутри «Пятёрочки»: продавцы магазина показали его на камеру. Подробнее смотрите в видео.

Видео: Bel.ru
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