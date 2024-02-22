Жизнь могут спасти парикмахерские и магазины: где в Белгороде быстро найти аптечку

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Первым мы проверили укрытие на Щорса, 2а. Поверх бетонной конструкции прикреплена табличка с указанием места аптечки — стрелка и адрес. Для хранения выбрали бюро переводов «Трактат». От укрытия его отделяет порядка ста метров вниз по улице.
Аптечка на месте оказалась. Представитель бюро заверила, что в случае надобности её мгновенно предоставят нуждающимся. В состав аптечки входят:
Мы проверили ещё одно укрытие на Щорса. Табличка на нём сообщала, что ближайшая аптечка расположена в парикмахерской «Hit Стрижка» в 50 метрах вниз по улице. На месте оказалось два набора.
Небольшие трудности возникли с остановкой на Костюкова. Чтобы найти аптечку там, пришлось переходить дорогу. Набор с медикаментами оказался внутри «Пятёрочки»: продавцы магазина показали его на камеру. Подробнее смотрите в видео.