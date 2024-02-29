Для бойцов СВО запустят кадровую программу «Время героев»

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В России с 1 марта запустят кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников СВО.
Солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: высшие школы государственного управления, «Школы губернаторов».
Владимир Путин
Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Учёба, сообщил глава государства, начнётся уже в ближайшее время. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.
Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, управлении, возглавлять регионы и предприятия.
Владимир Путин