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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Военные

Для бойцов СВО запустят кадровую программу «Время героев»

29 февраля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Военные

Путин сообщил о запуске программы «Время героев»

С 1 марта солдаты и офицеры смогут подать заявку на участие в проекте, сообщил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

В России с 1 марта запустят кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

Солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: высшие школы государственного управления, «Школы губернаторов».
Владимир Путин

Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Учёба, сообщил глава государства, начнётся уже в ближайшее время. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, управлении, возглавлять регионы и предприятия.
Владимир Путин
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Кадры#Россия#Алина Харина#Участники СВО
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