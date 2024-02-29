Для бойцов СВО запустят кадровую программу «Время героев»

Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Учёба, сообщил глава государства, начнётся уже в ближайшее время. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.