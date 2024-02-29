«Отец солдата»: белгородца наградили за проявленное его сыном мужество в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Белгородском районе медалью общественного признания «Отец солдата» наградили Андрея Челапенко, чей сын — Денис — проявил мужество и отвагу при выполнении боевых действий в зоне СВО. Военный служил в звании гвардии ефрейтора. Он погиб. Белгородец был оператором наводчиком боевой машины пехоты. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Андрей Николаевич свой трудовой путь начал в колхозе имени Фрунзе, где проработал комбайнёром. Его фотография долгое время была на Доске почёта колхоза как передовика производства.
После этого мужчина работал в охотнадзоре Белгородского района, а с 2008 года работал в должности судебного пристава. За время службы ему вручили ведомственную медаль за безупречную службу третьей степени.
В свободное время отец с сыном часто ездили на рыбалку и охоту.