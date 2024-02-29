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Награждение медалью «Отец солдата»

«Отец солдата»: белгородца наградили за проявленное его сыном мужество в зоне СВО

29 февраля 2024, 07:06
Фото: страница Анны Куташовой
Награждение медалью «Отец солдата»

В Белгородском районе медалью наградили отца солдата

Награждение провела глава Белгородского района Анна Куташова. Она вручила белгородцу медаль, а на своих страницах в соцсетях рассказала подробнее о мужчине и подвиге его сына, которому посмертно вручили орден Мужества.

В Белгородском районе медалью общественного признания «Отец солдата» наградили Андрея Челапенко, чей сын — Денис — проявил мужество и отвагу при выполнении боевых действий в зоне СВО. Военный служил в звании гвардии ефрейтора. Он погиб. Белгородец был оператором наводчиком боевой машины пехоты. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Андрей Николаевич свой трудовой путь начал в колхозе имени Фрунзе, где проработал комбайнёром. Его фотография долгое время была на Доске почёта колхоза как передовика производства.

После этого мужчина работал в охотнадзоре Белгородского района, а с 2008 года работал в должности судебного пристава. За время службы ему вручили ведомственную медаль за безупречную службу третьей степени.

В свободное время отец с сыном часто ездили на рыбалку и охоту.

Награда «Отец солдата»Награда «Отец солдата»
Погибший Денис ЧелапенкоПогибший Денис Челапенко
Награда «Отец солдата»
Фото: страница Анны Куташовой
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Награждение#Медаль#Белгород#Анна Куташова#Александра Склярова#Отец солдата
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