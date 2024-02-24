Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Белгород

Чем запомнится белгородцам 24 февраля?

24 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Белгород
Суббота в областном центре выдалась громкой: днём в городе раздался грохот. Спустя время Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике. Однако неспокойно было не только в Белгородской области, но и у ближайших соседей региона по Центральному Черноземью. Чем ещё запомнится суббота?

Громкая суббота

Днём 24 февраля в Белгороде было громко. Грохот в небе горожане услышали в районе 14:40. Сообщалось, что в то же время взрывы раздались в Харьковской области.

В Минобороны РФ заявили, что в районе 15:00 в небе над регионом сбили беспилотник. Где именно сработала ПВО, не уточнялось.

Помимо этого, согласно рассылке МЧС, под обстрел попала Козинка в Грайворонском горокруге. О неспокойной обстановке сообщали также жители Шебекинского горокруга.

Громко минувшей ночью было у соседей белгородцев по Центральному Черноземью — в Курской и Липецкой областях. В первом регионе объявляли ракетную опасность, во втором, предположительно, после падения беспилотника произошёл пожар на крупном промышленном предприятии.

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 24 февраля
Узнать подробнее

Белгородского Алёшу эвакуировали в Пензу

Мальчика Алёшу Павличенко, прославившегося тем, как он приветствовал военных, на время увезли подальше от обстрелов. Вместе с другими детьми его отправили в Пензенскую область.

Отец школьника тем временем находится в зоне боевых действий. Он ушёл на СВО добровольцем. Сейчас Никита Павличенко служит на одном из самых напряжённых участков.

Мама Алёши стала санинструктором. Сейчас Юлия Павличенко учит бойцов оказывать первую помощь.

О белгородской семье показали репортаж на федеральном ТВ. На кадрах запечатлели в том числе встречу отца и сына по видеосвязи.

Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?
Узнать подробнее

Сериал с белгородкой убрали

Сериал «Алиса не может ждать» (18+) убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Причиной стали выявленные нарушения: в произведении нашли информацию, которую не должны были распространять. О чём именно идёт речь, не уточняется.

Главную героиню в сериале сыграла 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. За эту роль она даже получила престижную премию.

Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
Узнать подробнее
Читайте также:
Магия зеркальной даты: сколько пар решили сыграть свадьбу 24 февраля?Надо успеть уехать до 24 февраля? Белгородцев пугают сообщениями в чатах«Ставили амбициозные планы, но началось утро 24 февраля»: Гладков о начале СВО
#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Актриса#Мальчик Алёша#Сериал#Елизавета Ищенко
Подпишитесь
Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?
Сегодня, 09:33
Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
Сегодня, 14:47
«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей
Сегодня, 11:15
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 8 тысяч раз
Сегодня, 12:34
Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
Сегодня, 14:13