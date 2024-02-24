Чем запомнится белгородцам 24 февраля?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Днём 24 февраля в Белгороде было громко. Грохот в небе горожане услышали в районе 14:40. Сообщалось, что в то же время взрывы раздались в Харьковской области.
В Минобороны РФ заявили, что в районе 15:00 в небе над регионом сбили беспилотник. Где именно сработала ПВО, не уточнялось.
Помимо этого, согласно рассылке МЧС, под обстрел попала Козинка в Грайворонском горокруге. О неспокойной обстановке сообщали также жители Шебекинского горокруга.
Громко минувшей ночью было у соседей белгородцев по Центральному Черноземью — в Курской и Липецкой областях. В первом регионе объявляли ракетную опасность, во втором, предположительно, после падения беспилотника произошёл пожар на крупном промышленном предприятии.
Мальчика Алёшу Павличенко, прославившегося тем, как он приветствовал военных, на время увезли подальше от обстрелов. Вместе с другими детьми его отправили в Пензенскую область.
Отец школьника тем временем находится в зоне боевых действий. Он ушёл на СВО добровольцем. Сейчас Никита Павличенко служит на одном из самых напряжённых участков.
Мама Алёши стала санинструктором. Сейчас Юлия Павличенко учит бойцов оказывать первую помощь.
О белгородской семье показали репортаж на федеральном ТВ. На кадрах запечатлели в том числе встречу отца и сына по видеосвязи.
Сериал «Алиса не может ждать» (18+) убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Причиной стали выявленные нарушения: в произведении нашли информацию, которую не должны были распространять. О чём именно идёт речь, не уточняется.
Главную героиню в сериале сыграла 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. За эту роль она даже получила престижную премию.