Чем запомнится белгородцам 24 февраля?

Суббота в областном центре выдалась громкой: днём в городе раздался грохот. Спустя время Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике. Однако неспокойно было не только в Белгородской области, но и у ближайших соседей региона по Центральному Черноземью. Чем ещё запомнится суббота?

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