Грохот в небе омрачил белгородцам выходной

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
24 февраля в Белгороде было громко. Грохот в небе раздался около 14:40. Его слышали также жители Белгородского района.
Официальной информации о том, с чем могут быть связаны громкие звуки, не было. Данных о возможных последствиях тоже пока нет.
Вместе с тем федеральные СМИ пишут о взрывах в Харькове. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, сообщает RT.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. Пострадали три автомобиля, забор частного дома.
Минувшей ночью неспокойно было в соседней Курской области: там объявляли ракетную опасность, работала ПВО. В Липецкой области произошёл пожар на крупном промышленном предприятии — предположительно, после падения беспилотника.