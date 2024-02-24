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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Над Белгородом вновь было громко

Грохот в небе омрачил белгородцам выходной

24 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI

Над Белгородом вновь было громко

Громкие звуки раздались в Белгороде после 14:00. Их слышали также жители Белгородского района. Официальной информации пока не было.

24 февраля в Белгороде было громко. Грохот в небе раздался около 14:40. Его слышали также жители Белгородского района.

Официальной информации о том, с чем могут быть связаны громкие звуки, не было. Данных о возможных последствиях тоже пока нет.

Вместе с тем федеральные СМИ пишут о взрывах в Харькове. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, сообщает RT.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. Пострадали три автомобиля, забор частного дома.

Минувшей ночью неспокойно было в соседней Курской области: там объявляли ракетную опасность, работала ПВО. В Липецкой области произошёл пожар на крупном промышленном предприятии — предположительно, после падения беспилотника.

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