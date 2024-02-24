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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Разрушения в результате атаки БПЛА в Шебекино

ВСУ ударили по машинам белгородцев в праздничный день: что ещё известно о разрушениях

24 февраля 2024, 07:34
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Разрушения в результате атаки БПЛА в Шебекино

ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области

Повреждены не только автомобили, но и газовая труба, забор частного дома. Под ударом был инфраструктурный объект. О разрушениях в результате атак ВСУ за минувшие сутки рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

23 февраля ВСУ ударили по четырём приграничным районам Белгородской области. Выявлены разрушения в нескольких населённых пунктах.

В Белгородском районе повреждены два автомобиля. Транспорт пострадал после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ.

Ещё одна машина повреждена в Шебекино. Над городом накануне с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Кроме авто, повреждён забор частного дома.

В хуторе Панков Шебекинского горокруга в результате обстрела пострадала газовая труба. По населённому пункту ВСУ били из миномёта — зафиксировано три прилёта.

В Дроновке Грайворонского горокруга с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство на инфраструктурный объект связи.

В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений. Так, по Щетиновке в Белгородском районе выпустили 30 артснарядов, 10 гранатомётных выстрелов и 200 патронов из пулемёта Калашникова.

Из миномёта ВСУ атаковали Замостье в Грайворонском горокруге и Красное в Шебекинском горокруге. Зафиксировано три и пять прилётов соответственно. Помимо этого, над Красным с БПЛА сброшено три взрывных устройства.

Атаке с беспилотников подверглись ещё несколько населённых пунктов. Двумя БПЛА противник ударил по хутору Старый в Волоконовском районе. Ещё один беспилотник ПВО сбила в селе Ломное Грайвоноского горокруга. Дроном-камикадзе ВСУ атаковали Антоновку в том же муниципалитете.

Напомним, что минувшая ночь выдалась неспокойной у соседей Белгородской области по Центральному Черноземью. Так, в Курской области объявляли ракетную опасность, работала ПВО. В Липецкой области произошёл пожар на крупном предприятии: по неподтверждённой информации, к происшествию привело падение беспилотника.

Неспокойная ночь выдалась у соседей белгородцев: ракетная опасность, ПВО, пожар
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