ВСУ ударили по машинам белгородцев в праздничный день: что ещё известно о разрушениях

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
23 февраля ВСУ ударили по четырём приграничным районам Белгородской области. Выявлены разрушения в нескольких населённых пунктах.
В Белгородском районе повреждены два автомобиля. Транспорт пострадал после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ.
Ещё одна машина повреждена в Шебекино. Над городом накануне с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Кроме авто, повреждён забор частного дома.
В хуторе Панков Шебекинского горокруга в результате обстрела пострадала газовая труба. По населённому пункту ВСУ били из миномёта — зафиксировано три прилёта.
В Дроновке Грайворонского горокруга с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство на инфраструктурный объект связи.
В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений. Так, по Щетиновке в Белгородском районе выпустили 30 артснарядов, 10 гранатомётных выстрелов и 200 патронов из пулемёта Калашникова.
Из миномёта ВСУ атаковали Замостье в Грайворонском горокруге и Красное в Шебекинском горокруге. Зафиксировано три и пять прилётов соответственно. Помимо этого, над Красным с БПЛА сброшено три взрывных устройства.
Атаке с беспилотников подверглись ещё несколько населённых пунктов. Двумя БПЛА противник ударил по хутору Старый в Волоконовском районе. Ещё один беспилотник ПВО сбила в селе Ломное Грайвоноского горокруга. Дроном-камикадзе ВСУ атаковали Антоновку в том же муниципалитете.
Напомним, что минувшая ночь выдалась неспокойной у соседей Белгородской области по Центральному Черноземью. Так, в Курской области объявляли ракетную опасность, работала ПВО. В Липецкой области произошёл пожар на крупном предприятии: по неподтверждённой информации, к происшествию привело падение беспилотника.