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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

Елизавета Ищенко в роли Алисы

Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

24 февраля 2024, 14:13
Фото: кадр из сериала «Алиса не может ждать»
Елизавета Ищенко в роли Алисы

Сериал «Алиса не может ждать» убрали с видеосервисов

Главную роль в сериале сыграла 18-летняя уроженка Белгорода Елизавета Ищенко. Сообщается, что сериал пришлось убрать по требованию Роскомнадзора. Причина — в произведении содержится информация, которая «не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе», пишут «Ведомости».

СМИ заметили, что из онлайн-кинотеатров пропал сериал «Алиса не может ждать» (18+). Главную роль в нём исполнила 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. Сериал выходил на видеосервисе Start.

Известно, что произведение пришлось убрать по требованию Роскомнадзора. Уведомление от РКН поступило 22 февраля. Как сообщили в пресс-службе Start, в сериале содержалась информация, которая «не должна была распространяться в аудиовизуальном сервисе». Больше уточнений не было.

В итоге сериал скрыли от просмотра не только на видеосервисе Start, но и на других платформах.

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года. Режиссёром произведения стала Наталия Мещанинова. Сюжет строится на том, что 15-летняя Алиса узнала, что скоро ослепнет, но её мать скрывала от неё правду. Разозлившаяся девочка-подросток решила сбежать из семьи и любыми способами заработать деньги.

Роль матери исполнила известная актриса Анна Михалкова. Главную героиню Алису сыграла 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. За эту роль девушку отметили премией МХТ в области искусств.

Елизавета Ищенко также снималась в сериалах «Хороший человек» (18+), «Пищеблок» (18+), «Сама дура» (18+).

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