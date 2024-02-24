Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
СМИ заметили, что из онлайн-кинотеатров пропал сериал «Алиса не может ждать» (18+). Главную роль в нём исполнила 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. Сериал выходил на видеосервисе Start.
Известно, что произведение пришлось убрать по требованию Роскомнадзора. Уведомление от РКН поступило 22 февраля. Как сообщили в пресс-службе Start, в сериале содержалась информация, которая «не должна была распространяться в аудиовизуальном сервисе». Больше уточнений не было.
В итоге сериал скрыли от просмотра не только на видеосервисе Start, но и на других платформах.
Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года. Режиссёром произведения стала Наталия Мещанинова. Сюжет строится на том, что 15-летняя Алиса узнала, что скоро ослепнет, но её мать скрывала от неё правду. Разозлившаяся девочка-подросток решила сбежать из семьи и любыми способами заработать деньги.
Роль матери исполнила известная актриса Анна Михалкова. Главную героиню Алису сыграла 18-летняя белгородка Елизавета Ищенко. За эту роль девушку отметили премией МХТ в области искусств.
Елизавета Ищенко также снималась в сериалах «Хороший человек» (18+), «Пищеблок» (18+), «Сама дура» (18+).