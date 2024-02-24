Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года. Режиссёром произведения стала Наталия Мещанинова. Сюжет строится на том, что 15-летняя Алиса узнала, что скоро ослепнет, но её мать скрывала от неё правду. Разозлившаяся девочка-подросток решила сбежать из семьи и любыми способами заработать деньги.