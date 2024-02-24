Магия зеркальной даты: сколько пар решили сыграть свадьбу 24 февраля?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В «красивую» дату 24.02.24 в Белгородской области свадьбы сыграют 84 пары. Наибольшее количество церемоний бракосочетания сегодня состоится в столице региона — 27.
В Старооскольском горокруге официально оформят отношения 12 пар, в Губкинском горокруге — восемь. Ещё семь пар заключат брак в Белгородском районе.
Молодожёны нередко выбирают для праздника именно зеркальные даты. Так, 24.01.24 свадьбы сыграли 46 пар. Однако наибольшее количество церемоний в «красивые» даты насчитывается, как правило, в тёплый сезон.
Напомним, что только за первые две недели наступившего 2024 года свадьбы сыграли более 100 пар. Отношения оформили в том числе 73-летний жених и его 75-летняя невеста — молодожёны проживают в Старооскольском горокруге.