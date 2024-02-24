Магия зеркальной даты: сколько пар решили сыграть свадьбу 24 февраля?

Белгородцы выбрали для свадьбы «красивую» дату 24 февраля

Церемонии бракосочетания пройдут в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, в Белгородском районе, сообщили в региональном правительстве. В феврале на брак в очередную «красивую» дату решилось больше пар, чем месяц назад. Однако до сотни количество всё же не дотянуло.