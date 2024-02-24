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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Свадьба

Магия зеркальной даты: сколько пар решили сыграть свадьбу 24 февраля?

24 февраля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

Белгородцы выбрали для свадьбы «красивую» дату 24 февраля

Церемонии бракосочетания пройдут в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, в Белгородском районе, сообщили в региональном правительстве. В феврале на брак в очередную «красивую» дату решилось больше пар, чем месяц назад. Однако до сотни количество всё же не дотянуло.

В «красивую» дату 24.02.24 в Белгородской области свадьбы сыграют 84 пары. Наибольшее количество церемоний бракосочетания сегодня состоится в столице региона — 27.

В Старооскольском горокруге официально оформят отношения 12 пар, в Губкинском горокруге — восемь. Ещё семь пар заключат брак в Белгородском районе.

Молодожёны нередко выбирают для праздника именно зеркальные даты. Так, 24.01.24 свадьбы сыграли 46 пар. Однако наибольшее количество церемоний в «красивые» даты насчитывается, как правило, в тёплый сезон.

Напомним, что только за первые две недели наступившего 2024 года свадьбы сыграли более 100 пар. Отношения оформили в том числе 73-летний жених и его 75-летняя невеста — молодожёны проживают в Старооскольском горокруге.

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