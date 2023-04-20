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«Ставили амбициозные планы, но началось утро 24 февраля»: Гладков о начале СВО

20 апреля 2023, 08:48
Фото: Из трансляции на странице Вячеслава Гладкова
Глава региона Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами облдумы о работе правительства Белгородской области за 2022 год. Своё выступление он начал с воспоминаний о дне начала спецоперации.
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СВО

В ходе выступления губернатор рассказал, что правительство области ставило перед собой «крайне амбициозные планы, но началось утро 24 февраля и жизнь изменилась».

Перед нами появились новые вызовы, прямая угроза жизни мирного населения, забота о тех, кто остался без крова, чьи дома остались разрушены в результате обстрела. Именно это вышло для нас на первый план. С мужеством и достоинством жители Белгородской области прошли этот непростой 2022 год. Белгородчина сплотилась. И именно это единение позволило нам справиться со всеми новыми вызовами прошедшего года.
Вячеслав Гладков

По данным губернатора, первые дома начали восстанавливать 25 февраля в Белгородском районе и Белгороде.

Мы это делали, не исходя из требований действующего законодательства, а исходя из необходимости быстро вернуть законных владельцев, людей, которые остались без крова, в свои дома.
Вячеслав Гладков

По официальным данным, на сегодняшний день более 2/3 повреждённого жилья восстановлено. Восстановлен практически весь личный транспорт, который пострадал. Также вставлено 6500 окон общей площадью 12 кв. м. и отремонтировано более 1000 кровель.

 

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#СВО#Гладков#Депутаты#Облдума#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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