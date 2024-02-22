Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Телефон

Надо успеть уехать до 24 февраля? Белгородцев пугают сообщениями в чатах

22 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Телефон

Неизвестные запустили в белгородских чатах фейки к годовщине СВО

Жительница региона сообщила, что в чатах микрорайонов неизвестные лица рассылают сообщения о том, что нужно успеть уехать до 24 февраля. Белгородка попросила прокомментировать, правда ли это. Ей ответили в оперштабе.

По словам белгородки, в чатах микрорайонов появляются пугающие людей сообщения. Людей предупреждают об опасности накануне годовщины СВО.

«Админы этих чатов, говорят, что это Ваше [губернатора — прим. ред.] поручение! Сами не представляются, скрывают, в каких домах они живут. Пишут, что будут уезжать из города в преддверии 24 февраля», — сообщает белгородка.

При этом женщина предположила, что такие чаты создали «с целью последующей дезинформации и создания паники».

На обращение белгородки ответили в оперативном штабе. Сообщения, распространяемые в чатах, представители штаба назвали «провокационными вбросами».

Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины. Провокационные вбросы нацелены на дестабилизацию обстановки внутри нашей области. Просим Вас не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.
оперштаб
Мужчину приговорили к колонии за фейки о ВС РФ, его объявили в розыск
Узнать подробнее
Читайте также:
Лекарства в аптеках Белгорода скоро закончатся? Гладков опроверг очередной фейкНовая схема мошенничества: белгородцы получают сообщения с фейков своих руководителейУлицы Белгорода заминированы? Мэр областного центра опроверг фейк из Сети
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Чат#24 февраля#Дезинформация
Подпишитесь
«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору
Сегодня, 12:39
Названы три самых подорожавших продукта за неделю
Сегодня, 14:09
Белгородцы продолжают уезжать: что происходит с миграцией
Сегодня, 11:57
Остановок мало: где ещё в Белгороде установят модульные укрытия?
Сегодня, 12:01
ЦЭБ установил экономически необоснованные расходы в 111 млн, у ФАС возникли вопросы
Сегодня, 08:28