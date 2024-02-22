Надо успеть уехать до 24 февраля? Белгородцев пугают сообщениями в чатах

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По словам белгородки, в чатах микрорайонов появляются пугающие людей сообщения. Людей предупреждают об опасности накануне годовщины СВО.
«Админы этих чатов, говорят, что это Ваше [губернатора — прим. ред.] поручение! Сами не представляются, скрывают, в каких домах они живут. Пишут, что будут уезжать из города в преддверии 24 февраля», — сообщает белгородка.
При этом женщина предположила, что такие чаты создали «с целью последующей дезинформации и создания паники».
На обращение белгородки ответили в оперативном штабе. Сообщения, распространяемые в чатах, представители штаба назвали «провокационными вбросами».
Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины. Провокационные вбросы нацелены на дестабилизацию обстановки внутри нашей области. Просим Вас не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.
оперштаб