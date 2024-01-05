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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 08:04

Мошенник

Новая схема мошенничества: белгородцы получают сообщения с фейков своих руководителей

5 января 2024, 07:20
Фото: Midjourney
Мошенник

Белгородские правоохранители выявили новую схему мошенничества через мессенджеры

В региональном УМВД предупредили о новом виде мошенничества: с фейковых аккаунтов руководителей организаций рассылаются сообщения их сотрудникам, в которых злоумышленники предупреждают о важном звонке. После этого белгородцам звонят из банков.

В Управлении уголовного розыска УМВД России по Белгородской области рассказали, что жители региона получают сообщения от имени своих начальников с предупреждением о важном звонке и просьбой выполнить всё, что скажут. После этого сотруднику звонят из «банка» или «правоохранительных органов» и сообщают о подозрительных денежных операциях. Чтобы обезопасить банковский счёт, жертве нужно оформить кредит и перевести поступившие деньги. После предупреждения от «руководителя» человек верит мошенникам и выполняет все необходимые действия.

Поэтому правоохранители просят граждан быть более бдительными, не доверять сообщениям и документам, которые приходят в мессенджерах или на электронную почту.

«Как только по телефону зашла речь о деньгах, прервите разговор. Для уточнения информации самостоятельно обратитесь в свой банк по номеру, который указан на обратной стороне вашей карты, либо в полицию по телефону 102».

Напомним, в конце декабря в белгородском минюсте предупредили жителей о мошенниках, которые притворяются адвокатами. Белгородцев призвали не доверять юристам, которые обещают 100%-й результат и называют стоимость услуг сразу по телефону, а также заключают договор от имени предпринимателя.

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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Банк#УМВД#Звонок#Белгород#Уголовный розыск#Электронная почта#Екатерина Никулина#Сообщения#Мессенджеры#Фейковые руководители
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