Новая схема мошенничества: белгородцы получают сообщения с фейков своих руководителей

В Управлении уголовного розыска УМВД России по Белгородской области рассказали, что жители региона получают сообщения от имени своих начальников с предупреждением о важном звонке и просьбой выполнить всё, что скажут. После этого сотруднику звонят из «банка» или «правоохранительных органов» и сообщают о подозрительных денежных операциях. Чтобы обезопасить банковский счёт, жертве нужно оформить кредит и перевести поступившие деньги. После предупреждения от «руководителя» человек верит мошенникам и выполняет все необходимые действия.