Мужчину приговорили к колонии за фейки о ВС РФ, его объявили в розыск

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Курской области осудили 37-летнего местного жителя за фейки о ВС РФ. Мужчину признали виновным в совершении преступления против общественной безопасности.
Как пишет издание, подсудимый изготовил и опубликовал видеозапись, где под видом достоверных сообщений распространил ложную информацию. В ролике говорилось, что российские военнослужащие якобы использовали запрещённое оружие, уничтожали гражданские объекты и мирное население в ходе СВО.
Согласно материалам местных УМВД и УФСБ, курянина признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Обвинения были по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Речь в статье идёт о распространении такой информации по мотивам политической, идеологической и ряда других видов ненависти.
Суд приговорил курянина к шести годам в колонии общего режима. Его на четыре года лишила права администрировать сайты.
Интересно, что осуждённый находился под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не явился. Его объявили в розыск. Также не указано, вступил ли приговор в законную силу.
Напомним, ранее в Белгороде оштрафовали местного жителя за оскорбление президента Владимира Путина в чате в Telegram. Горожанин объяснил, что написал нелестный комментарий сгоряча после обстрела города 15 февраля.