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Колония

Мужчину приговорили к колонии за фейки о ВС РФ, его объявили в розыск

21 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Колония

В Курской области мужчину осудили за фейки о ВС РФ

Курянина признали виновным в совершении преступления против общественной безопасности. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Подробности сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

В Курской области осудили 37-летнего местного жителя за фейки о ВС РФ. Мужчину признали виновным в совершении преступления против общественной безопасности.

Как пишет издание, подсудимый изготовил и опубликовал видеозапись, где под видом достоверных сообщений распространил ложную информацию. В ролике говорилось, что российские военнослужащие якобы использовали запрещённое оружие, уничтожали гражданские объекты и мирное население в ходе СВО.

Согласно материалам местных УМВД и УФСБ, курянина признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Обвинения были по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Речь в статье идёт о распространении такой информации по мотивам политической, идеологической и ряда других видов ненависти.

Суд приговорил курянина к шести годам в колонии общего режима. Его на четыре года лишила права администрировать сайты.

Интересно, что осуждённый находился под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не явился. Его объявили в розыск. Также не указано, вступил ли приговор в законную силу.

Напомним, ранее в Белгороде оштрафовали местного жителя за оскорбление президента Владимира Путина в чате в Telegram. Горожанин объяснил, что написал нелестный комментарий сгоряча после обстрела города 15 февраля.

«Написал сгоряча»: белгородца наказали за оскорбление президента с фейкового аккаунта
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#Приговор#Происшествия#Курская область#Розыск#Суд#Черноземье#Наталья Корявых#Фейки о ВС РФ
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