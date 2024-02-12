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Posted Вчера, 14:23

Published Вчера, 14:23

Modified Вчера, 14:25

Updated Вчера, 14:25

Суд

Суд определил наказание для ветеринара из Старого Оскола за дискредитацию ВС РФ

12 февраля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Суд

Старооскольского ветеринара оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Ветеринар из Старого Оскола заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в паблике «Белгород — это интересно». Максимальный штраф по статье составляет 50 тыс. рублей.
Сюжет
Штраф

Суд назначил 36-летнему ветеринару из Старого Оскола штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

На неё составляли административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации»). Санкции статьи предусматривают штраф до 50 тыс. рублей.

Женщина публиковала в социальных сетях видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Записи заметили подписчики главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также сотрудники правоохранительных органов Старооскольского округа.

Позже оскольчанка сообщила, что после протокола ей и её дочери стали угрожать неизвестные люди. В настоящий момент она собирается покинуть Россию и переехать на Украину, о чём сообщила в своих видео.

Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ
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#Белгородская область#Старый Оскол#Штраф#Новости Старого Оскола#Ветеринар#Александра Склярова#Дискредитация ВС РФ
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