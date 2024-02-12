Суд определил наказание для ветеринара из Старого Оскола за дискредитацию ВС РФ

Posted Вчера, 14:23
Published Вчера, 14:23
Modified Вчера, 14:25
Updated Вчера, 14:25
Суд назначил 36-летнему ветеринару из Старого Оскола штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.
На неё составляли административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации»). Санкции статьи предусматривают штраф до 50 тыс. рублей.
Женщина публиковала в социальных сетях видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Записи заметили подписчики главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также сотрудники правоохранительных органов Старооскольского округа.
Позже оскольчанка сообщила, что после протокола ей и её дочери стали угрожать неизвестные люди. В настоящий момент она собирается покинуть Россию и переехать на Украину, о чём сообщила в своих видео.