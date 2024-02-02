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Полиция

Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ

2 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI
Полиция

Материалы дела о дискредитации ВС РФ ветеринаром из Старого Оскола передали суду

В отношении ветеринара из Старого Оскола, которая публиковала ролики в Сети, составили протокол. Материалы дела уже направили в суд, сообщили в старооскольском УМВД.

В соцсетях ранее заметили публикации, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Их снимала и выкладывала в Сети ветеринар из Старого Оскола.

Она публиковала видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Записи заметили подписчики директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Позже на ситуацию обратили внимание и сотрудники правоохранительных органов Старооскольского округа.

Полицейские выяснили, что видеоролики снимала 36-летняя местная жительница. Её доставили для разбирательства в отдел полиции, а затем составили в отношении неё административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Санкции предусматривают штраф до 50 тыс. рублей.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

На ветеринара из Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Ветеринар#Александра Склярова#Дискредитация ВС РФ
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