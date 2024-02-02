Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ

Полицейские выяснили, что видеоролики снимала 36-летняя местная жительница. Её доставили для разбирательства в отдел полиции, а затем составили в отношении неё административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Санкции предусматривают штраф до 50 тыс. рублей.