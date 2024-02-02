Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В соцсетях ранее заметили публикации, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Их снимала и выкладывала в Сети ветеринар из Старого Оскола.
Она публиковала видео с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Записи заметили подписчики директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Позже на ситуацию обратили внимание и сотрудники правоохранительных органов Старооскольского округа.
Полицейские выяснили, что видеоролики снимала 36-летняя местная жительница. Её доставили для разбирательства в отдел полиции, а затем составили в отношении неё административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Санкции предусматривают штраф до 50 тыс. рублей.
Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.