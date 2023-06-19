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Мать погибшего под Белгородом срочника заявила, что её обвинили в дискредитации ВС РФ

19 июня 2023, 13:15
Фото: 1MI
Полиция составила протокол на прошлой неделе. На женщину написали заявление после её интервью. Подробности сообщает издание «Подъём».
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СВО

Мать погибшего срочника из Тюменской области рассказала, что её обвинили в дискредитации армии после интервью одному из изданий. В полицию пожаловалась другая женщина.

Мать срочника отмечает, что хотела сфотографировать донос, однако ей не позволили. Документы она подписала, с материалом дела ознакомилась. Когда суд, женщина не знает. Сказали, что вызовут.

Сын женщины погиб в конце прошлого года в Белгородской области на границе с Украиной.

«Приехали [из полиции], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. <…> [Написано], мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против. И мои слова [из интервью] там также напечатаны», — рассказала женщина порталу 72.ru.

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#Алина Харина#Суды#Срочник#Белгородская область#Гибель#Донос#Спецоперация#СВО
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