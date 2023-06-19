Мать погибшего под Белгородом срочника заявила, что её обвинили в дискредитации ВС РФ

«Приехали [из полиции], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. <…> [Написано], мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против. И мои слова [из интервью] там также напечатаны», — рассказала женщина порталу 72.ru.