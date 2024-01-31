Ветеринары установили причину гибели косуль в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В январе текущего года в Белгородскую испытательную лабораторию полицейские привезли трупы косуль и попросили выяснить причину их гибели. Ветврачи провели патологоанатомические исследования и обнаружили огнестрельные проникающие ранения грудной и брюшной полости с массивным кровотечением у животных.
В трупе одной из косули врачи нашли инородное тело цилиндрической формы.
Протокол вскрытия специалисты передали полицейским.
Напомним, что недавно четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты. Мужчин с ружьями и собаками обнаружили в охотничьих угодьях трёх муниципалитетов.