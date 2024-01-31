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Косули

Ветеринары установили причину гибели косуль в Белгородской области

31 января 2024, 12:45
Фото: 1MI
Косули

Полицейским передали информацию о гибели косуль в Белгородской области

Установлено, что животные получили огнестрельные ранения. С просьбой разобраться с гибелью косуль в белгородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» обратились правоохранители.

В январе текущего года в Белгородскую испытательную лабораторию полицейские привезли трупы косуль и попросили выяснить причину их гибели. Ветврачи провели патологоанатомические исследования и обнаружили огнестрельные проникающие ранения грудной и брюшной полости с массивным кровотечением у животных.

В трупе одной из косули врачи нашли инородное тело цилиндрической формы.

Протокол вскрытия специалисты передали полицейским.

Напомним, что недавно четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты. Мужчин с ружьями и собаками обнаружили в охотничьих угодьях трёх муниципалитетов.

Четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты
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#Общество#Белгородская область#Ветеринары#Лаборатория#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Косули
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