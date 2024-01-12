Четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты

Мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Наказание по этой статье для граждан — от 500 до 4 тыс. рублей штрафа с конфискацией оружия или без таковой либо до двух лет ограничения на охоту.