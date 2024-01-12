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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:24

Охота

Четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты

12 января 2024, 11:24
Фото: 1MI
Охота

В Белгородской области накажут четверых любителей охоты

Белгородцев с ружьём и собаками обнаружили в охотничьих угодьях Красногвардейского района, а также Валуйского и Грайворонского городских округов. Разрешающих добычу документов у них при себе не было, отметили в управлении экоохотнадзора региона.

В период праздничных выходных в регионе в лесу обнаружили двоих мужчин, которые нарушали законодательство об охоте. Белгородцы с оружием находились в охотничьих угодьях Красногвардейского района. Однако необходимых документов, разрешающих добычу, у них не было.

Мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Наказание по этой статье для граждан — от 500 до 4 тыс. рублей штрафа с конфискацией оружия или без таковой либо до двух лет ограничения на охоту.

Кроме этого, в Валуйском и Грайворонском городских округах жители нарушили пункт 59 правил охоты: они прогуливались в охотничьих угодьях с собаками не на привязи. Двоих человек привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.

В экоохотнадзоре напомнили, что пока в регионе нельзя заниматься любительской и спортивной охотой. Причина — оперативная обстановка.

Незаконная охотаНезаконная охота
Незаконная охотаНезаконная охота
Незаконная охота
Фото: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Красногвардейский район#Охота#Белгород#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Незаконная охота#Александра Склярова
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