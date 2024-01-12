Четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В период праздничных выходных в регионе в лесу обнаружили двоих мужчин, которые нарушали законодательство об охоте. Белгородцы с оружием находились в охотничьих угодьях Красногвардейского района. Однако необходимых документов, разрешающих добычу, у них не было.
Мужчин привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Наказание по этой статье для граждан — от 500 до 4 тыс. рублей штрафа с конфискацией оружия или без таковой либо до двух лет ограничения на охоту.
Кроме этого, в Валуйском и Грайворонском городских округах жители нарушили пункт 59 правил охоты: они прогуливались в охотничьих угодьях с собаками не на привязи. Двоих человек привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.
В экоохотнадзоре напомнили, что пока в регионе нельзя заниматься любительской и спортивной охотой. Причина — оперативная обстановка.