Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области

Напомним, на должность главного ветврача региона Медведева назначили в мае 2022 года. До этого он был замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора. Медведев занял пост после того, как бывший начальник ведомства Данила Карайченцев перешёл работать в ГК «Агро-Белогорье».