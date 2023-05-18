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Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области

18 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI
Главным ветеринарным врачом региона Медведев работал с мая 2022 года. Исполнять обязанности главы ведомства будет Дмитрий Кравцов.

Артём Медведев покинул пост главы управления ветеринарии Белгородской области. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Кравцов. В ведомстве он работал замначальника по ветеринарным вопросам.

Изменения актуальны с 17 мая.

Напомним, на должность главного ветврача региона Медведева назначили в мае 2022 года. До этого он был замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора. Медведев занял пост после того, как бывший начальник ведомства Данила Карайченцев перешёл работать в ГК «Агро-Белогорье»

Артём Медведев Артём Медведев
Дмитрий Кравцов Дмитрий Кравцов
Артём Медведев
Фото: пресс-служба управления ветеринарии Белгородской области
В Белгородской области назначили нового главного ветеринарного врача
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