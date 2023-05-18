Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:49
Артём Медведев покинул пост главы управления ветеринарии Белгородской области. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Кравцов. В ведомстве он работал замначальника по ветеринарным вопросам.
Изменения актуальны с 17 мая.
Напомним, на должность главного ветврача региона Медведева назначили в мае 2022 года. До этого он был замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора. Медведев занял пост после того, как бывший начальник ведомства Данила Карайченцев перешёл работать в ГК «Агро-Белогорье».