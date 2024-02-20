«Написал сгоряча»: белгородца наказали за оскорбление президента с фейкового аккаунта

Октябрьский районный суд оштрафовал белгородца на 40 тыс. рублей за оскорбительный комментарий. Писал горожанин с аккаунта, где не было информации о его персональных данных. Тем не менее личность комментатора удалось установить. Горожанин объяснил, что высказался под влиянием эмоций.