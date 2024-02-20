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«Написал сгоряча»: белгородца наказали за оскорбление президента с фейкового аккаунта

20 февраля 2024, 09:44
Фото: 1MI
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Белгородца оштрафовали за оскорбление президента в Telegram

Горожанин эмоционально отреагировал на обстрел Белгорода 15 февраля и оставил нелестный комментарий о главе государства с фейкового аккаунта. На белгородца составили протокол, его оштрафовали. Подробности сообщает «Фонарь».
Сюжет
Штраф

Белгородца оштрафовали на 40 тыс. рублей за оскорбление президента Владимира Путина в Telegram. На горожанина составили протокол после его эмоциональной реакции на обстрел Белгорода 15 февраля. При этом высказался мужчина с фейкового аккаунта.

Октябрьский районный суд оштрафовал белгородца на 40 тыс. рублей за оскорбительный комментарий. Писал горожанин с аккаунта, где не было информации о его персональных данных. Тем не менее личность комментатора удалось установить. Горожанин объяснил, что высказался под влиянием эмоций.

«Комментарий я написал сгоряча 15 февраля после обстрела Белгорода. Не подумал, что меня найдут, что такая статья есть, — не знал», — поделился белгородец.

Также житель города рассказал, что 17 февраля к его матери приехала полиция. Женщина позвонила ему и попросила приехать. Затем белгородец поехал с полицейскими в отдел, где написал объяснительную с оправданием. Суд в итоге решил его оштрафовать.

Как пишет издание, протокол на мужчину составили за мелкое хулиганство. Речь идёт о части третьей указанной статьи, которая касается распространения в интернете информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Наказание — штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также известно, что это уже второй случай привлечения белгородцев к ответственности за комментарии в чатах.

Напомним, ранее на ветеринара из Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ. В соцсетях женщина делилась видео, где поддержала президента Украины Владимира Зеленского.

На ветеринара из Старого Оскола составили протокол за дискредитацию ВС РФ
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Штраф#Комментарий#Оскорбление#Белгород#Наталья Корявых#Фейковый аккаунт
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