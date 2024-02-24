Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 24 февраля

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Белгородской области 24 февраля сработала система ПВО. Уничтожен беспилотник. Атаку ВСУ пресекли в районе 15:00.
Добавим, что около 14:40 в Белгороде и Белгородском районе было громко. Тогда же сообщалось, что взрывы раздались и в Харьковской области.
Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородскую область с начала СВО обстреляли почти 8 тысяч раз. Только 23 февраля по региону ударили беспилотниками, из артиллерии и миномётов. Повреждены три машины, территория частного дома, газовая труба. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывное устройство на инфраструктурный объект связи.