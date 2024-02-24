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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Беспилотник

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 24 февраля

24 февраля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Атаку пресекли в районе 15:00. Где именно сработала ПВО, в Минобороны РФ не уточнили.
Сюжет
Пво

В Белгородской области 24 февраля сработала система ПВО. Уничтожен беспилотник. Атаку ВСУ пресекли в районе 15:00.

Добавим, что около 14:40 в Белгороде и Белгородском районе было громко. Тогда же сообщалось, что взрывы раздались и в Харьковской области.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородскую область с начала СВО обстреляли почти 8 тысяч раз. Только 23 февраля по региону ударили беспилотниками, из артиллерии и миномётов. Повреждены три машины, территория частного дома, газовая труба. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывное устройство на инфраструктурный объект связи.

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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#Работа ПВО
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