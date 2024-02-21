Новые обстоятельства и пострадавшая: Халаимов ведёт свой бизнес в подставной фирме?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В прошлый четверг в редакцию Бел.Ру обратилась ещё одна пострадавшая клиентка Александра Халаимова. Она общалась с ним или с кем-то из сотрудников в Telegram-боте одной из его фирм. Канал предлагал приобрести горящие туры.
«Мы смотрели, наблюдали какое-то время. Потом увидели тур, который заинтересовал, и решили его купить. Это было 25 января. Узнали про него. Всё устроило. Потом отправили QR-код для оплаты. Я оплатила. Это было ООО „Моё Путешествие“. Вообще директором там числится молодая девушка 25 лет. Екатерина Гусакова. Судя по всему, создано оно было в декабре», — сообщила Екатерина.
После Александр прислал ей договор для заполнения. Подписи какие-либо там отсутствовали. Документ оформлялся на ООО «Библио-Глобус». Также он ссылался на данные о том, что совместная работа с фирмой и ещё двумя операторами уже документально оформлена.
Екатерина начала сомневаться и подозревать, что, скорее всего, её обманывают. 3 февраля она потребовала возврат денег. Как и другие клиенты Александра Халаимова, до сих пор ничего не получила. А сам он попросил её «не ломать человеку жизнь» из-за произошедшей ситуации. Екатерина также заявила, что Халаимов, как он сам ей рассказал, находится в Анталье, на юге Турции.
«В итоге у меня ни денег, ни отпуска, ничего. А он мне ежедневно пишет, ежедневно обещает. Пишет, мол, я же не пропал и вас не заблокировал. Каждоё своё действие в его сторону я фиксирую, делаю фото и отправляю ему».
Женщина решила обратиться в компании, которые якобы с ним сотрудничают. Кроме ООО «Библио-Глобус», тот указал на ООО «Гортрэвел». Везде ответили, что никаких договорённостей нет, поэтому от их имени Александр Халаимов не имеет права что-либо продавать. Как предположили в полиции, сообщила Екатерина, некоторые туры он действительно продаёт и организовывает, а с других — только получает деньги. Женщина написала заявление в УМВД и обратилась к юристам, чтобы грамотно составить иск.
Директор турагентства Екатерина Гусакова в данной ситуации не участвовала. Обратившаяся к нам обманутая клиентка предположила, что та выступает чисто номинальным лицом.
До этого об Александре Халаимове и произошедшем скандале с его турфирмами женщина ничего не знала. Также до разговора с журналисткой Бел.Ру она не была осведомлена о том, что тот объявлен в федеральный розыск.
Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с представителем фирмы «Моё Путешествие», чтобы получить комментарий. Только указанный номер телефона — «неправильно набран». Однако самое интересное, что контактный телефон ООО «Моё Путешествие» — это контактные данные самого Александра Халаимова.
Также за комментарием редакция Бел.Ру обратилась к ООО «Библио-Глобус». На вопрос, сотрудничает ли на самом деле Халаимов с их фирмой и обращался ли с подобным предложением ответили, что суть вопроса им «не ясна».
Напомним, что скандал с турфирмами Халаимова разгорелся в декабре прошлого года и распространился по социальным сетям. Не только жители города Белгорода, но и других регионов остались без денег. Причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными, также неизвестно, где на самом деле сегодня находится бизнесмен, которого объявили в федеральный розыск.
Сам Халаимов утверждает, что его подставили, а туризм в Белгороде переживает не самый лучший этап. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, представители туристического бизнеса считают немного иначе. Ранее, чтобы выяснить реальную обстановку в сфере белгородского туризма, журналистка Бел.Ру связалась с коллегами Халаимова по цеху.
Также Александр Халаимов заявил, что в возникших проблемах якобы виноват Дмитрий Андреев, который ранее работал с ним. По словам Халаимова, тот оставил в «дыру в кассе».