Новые обстоятельства и пострадавшая: Халаимов ведёт свой бизнес в подставной фирме?

Екатерина начала сомневаться и подозревать, что, скорее всего, её обманывают. 3 февраля она потребовала возврат денег. Как и другие клиенты Александра Халаимова, до сих пор ничего не получила. А сам он попросил её «не ломать человеку жизнь» из-за произошедшей ситуации. Екатерина также заявила, что Халаимов, как он сам ей рассказал, находится в Анталье, на юге Турции.