Есть придётся в большом количестве: так полезен ли горький шоколад?

При этом диетологи уточняют, что отказываться полностью от горького шоколада не нужно — просто употреблять его стоит в небольших количествах. Сколько же в день можно съесть шоколада, точно неизвестно. Некоторые исследования показывают, что в день можно съесть около 20 граммов шоколада, другие же говорят о норме в 50 граммов. Тем, кто занимается спортом, разрешено употреблять большее количество шоколада.