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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Шоколад

Есть придётся в большом количестве: так полезен ли горький шоколад?

21 февраля 2024, 10:56
Фото: 1MI
Шоколад

Эксперты развеяли мифы о пользе горького шоколада

В горьком шоколаде есть полезные вещества, но не в достаточном для человека количестве. Для того, чтобы получить пользу от этих веществ, человек должен есть шоколад в неумеренных порциях. Подробности рассказывают «Новые известия».

Нередко от производителей тёмного шоколада можно услышать заявление о том, что такая сладость полезна для организма. Отмечается, что в этом шоколаде содержится флавонолы. По данным исследований, флавонолы способны предотвращать проблемы с сердцем.

Однако, как отмечает диетолог Марион Нестле, в плитке тёмного шоколада содержится не так уж и много этого вещества, цитирует издание. Чтобы человек смог получить его в достаточном количестве, он должен съесть огромную порцию шоколада. А это в свою очередь придётся к набору веса, проблемам с сердцем и диабету.

Помимо этого, эксперт отмечает, что утверждение о том, что горький шоколад полезен, «заблуждение». В какао действительно есть полезные организму антиоксиданты, но в готовом шоколаде их слишком мало.

При этом диетологи уточняют, что отказываться полностью от горького шоколада не нужно — просто употреблять его стоит в небольших количествах. Сколько же в день можно съесть шоколада, точно неизвестно. Некоторые исследования показывают, что в день можно съесть около 20 граммов шоколада, другие же говорят о норме в 50 граммов. Тем, кто занимается спортом, разрешено употреблять большее количество шоколада.

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