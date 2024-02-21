Есть придётся в большом количестве: так полезен ли горький шоколад?

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Нередко от производителей тёмного шоколада можно услышать заявление о том, что такая сладость полезна для организма. Отмечается, что в этом шоколаде содержится флавонолы. По данным исследований, флавонолы способны предотвращать проблемы с сердцем.
Однако, как отмечает диетолог Марион Нестле, в плитке тёмного шоколада содержится не так уж и много этого вещества, цитирует издание. Чтобы человек смог получить его в достаточном количестве, он должен съесть огромную порцию шоколада. А это в свою очередь придётся к набору веса, проблемам с сердцем и диабету.
Помимо этого, эксперт отмечает, что утверждение о том, что горький шоколад полезен, «заблуждение». В какао действительно есть полезные организму антиоксиданты, но в готовом шоколаде их слишком мало.
При этом диетологи уточняют, что отказываться полностью от горького шоколада не нужно — просто употреблять его стоит в небольших количествах. Сколько же в день можно съесть шоколада, точно неизвестно. Некоторые исследования показывают, что в день можно съесть около 20 граммов шоколада, другие же говорят о норме в 50 граммов. Тем, кто занимается спортом, разрешено употреблять большее количество шоколада.