Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В проверках «Алёнки» участвовали ведущие эксперты в области шариата. Согласно данным с сайта «Росхаляльнадзор», допустимым для употребления мусульманина считается продукция без:
Соответственно, в шоколаде «Красного Октября» всё вышеперечисленное не нашли. Известно, что «Алёнка» содержит в составе сахар, сухое цельное молоко, масло какао, какао тёртое, ароматизаторы и эмульгаторы: лецитин соевый и Е476. Здесь нет желатина, который в теории может быть произведён из свиной кожи.
А может ли стать халяльным шоколад «Алёшка»? Состав его практически идентичен составу «Алёнки»: какао тёртое, сахар, масло какао, лецитин соевый, Е476, ароматизатор «Ванилин».
Можно предположить, что после должной проверки на качество шоколад «Алёшка» вполне может стать халяльным: здесь также нет желатина и частей животных. Тем не менее, для окончательного вердикта необходимы заключение экспертов в области шариата и соответствующий сертификат.
Мальчик Лёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, на котором он встречает колонну российских военных. Ребёнок быстро стал популярным, после чего появилась продукция с его изображением. Например, одноимённый шоколад, который сперва не должен был продаваться в магазинах: его развозили в ДНР и ЛНР, а также по военным частям. Но позже плитки заметили на рынке. Интересно отметить, что фигурка Алёши из дерева есть у Рамзана Кадырова.