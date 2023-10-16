Шоколад «Алёнка» признали халяльным. А есть ли шансы у «Алёшки»?

Мальчик Лёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, на котором он встречает колонну российских военных. Ребёнок быстро стал популярным, после чего появилась продукция с его изображением. Например, одноимённый шоколад, который сперва не должен был продаваться в магазинах: его развозили в ДНР и ЛНР, а также по военным частям. Но позже плитки заметили на рынке. Интересно отметить, что фигурка Алёши из дерева есть у Рамзана Кадырова.