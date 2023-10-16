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Шоколад "Алёшка"

Шоколад «Алёнка» признали халяльным. А есть ли шансы у «Алёшки»?

16 октября 2023, 14:33
Фото: Bel.ru
Шоколад "Алёшка"

Белгородский шоколад «Алёшка» имеет все шансы стать халяльным

Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» первый в России халяльный сертификат. Теперь шоколад «Алёнка» можно спокойно есть мусульманам: кондитерское изделие не содержит частей свинины или осла, а также является безалкогольным и качественным. А можно ли сказать то же самое про шоколад «Алёшка»?

В проверках «Алёнки» участвовали ведущие эксперты в области шариата. Согласно данным с сайта «Росхаляльнадзор», допустимым для употребления мусульманина считается продукция без:

  • свинины
  • мяса хищных животных и птиц, а также улиток
  • мяса собак и ослов
  • мясо животных, убитых «несоответствующим способом и не с именем Аллаха»
  • алкоголь

Соответственно, в шоколаде «Красного Октября» всё вышеперечисленное не нашли. Известно, что «Алёнка» содержит в составе сахар, сухое цельное молоко, масло какао, какао тёртое, ароматизаторы и эмульгаторы: лецитин соевый и Е476. Здесь нет желатина, который в теории может быть произведён из свиной кожи.

А может ли стать халяльным шоколад «Алёшка»? Состав его практически идентичен составу «Алёнки»: какао тёртое, сахар, масло какао, лецитин соевый, Е476, ароматизатор «Ванилин».

Можно предположить, что после должной проверки на качество шоколад «Алёшка» вполне может стать халяльным: здесь также нет желатина и частей животных. Тем не менее, для окончательного вердикта необходимы заключение экспертов в области шариата и соответствующий сертификат.

Мальчик Лёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, на котором он встречает колонну российских военных. Ребёнок быстро стал популярным, после чего появилась продукция с его изображением. Например, одноимённый шоколад, который сперва не должен был продаваться в магазинах: его развозили в ДНР и ЛНР, а также по военным частям. Но позже плитки заметили на рынке. Интересно отметить, что фигурка Алёши из дерева есть у Рамзана Кадырова.

Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде
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