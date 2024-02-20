Сладости с сюрпризом: в белгородском магазине продавали конфеты с опарышами

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Белгородка купила на развес конфеты «РотФронт». Уже дома в батончиках она обнаружила неприятный сюрприз: внутри оказались опарыши.
Женщина утверждает, что конфеты она купила в «Пятёрочке» на улице Щорса. Белгородка посоветовала любителям сладкого быть внимательнее.
Стоит отметить, что это уже не первая подобная жалоба. В ноябре аналогичное обращение поступило от местных жителей в канал «Белгород №1. Люди». Женщина заявила, что купила конфеты от «РотФронт», в которых также оказались опарыши. Батончики белгородка приобрела в «Магните» на проспекте Богдана Хмельницкого, но деньги ей вернули.
Напомним, что в прошлом году белгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь».