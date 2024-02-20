Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Конфеты

Сладости с сюрпризом: в белгородском магазине продавали конфеты с опарышами

20 февраля 2024, 10:52
Фото: 1MI
Конфеты

Белгородка нашла в батончиках опарышей

Неприятный сюрприз оказался в конфетах «РотФронт». Видео публикует Telegram-канал «Белгород С-400». Примечательно, что о неприятной находке горожане сообщают уже не в первый раз.

Белгородка купила на развес конфеты «РотФронт». Уже дома в батончиках она обнаружила неприятный сюрприз: внутри оказались опарыши.

Женщина утверждает, что конфеты она купила в «Пятёрочке» на улице Щорса. Белгородка посоветовала любителям сладкого быть внимательнее.

Конфеты с опарышамиКонфеты с опарышами
Конфеты с опарышами
Фото: Telegram-канал «Белгород С-400»

Стоит отметить, что это уже не первая подобная жалоба. В ноябре аналогичное обращение поступило от местных жителей в канал «Белгород №1. Люди». Женщина заявила, что купила конфеты от «РотФронт», в которых также оказались опарыши. Батончики белгородка приобрела в «Магните» на проспекте Богдана Хмельницкого, но деньги ей вернули.

Напомним, что в прошлом году белгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь».

Конфеты с опарышамиКонфеты с опарышами
Конфеты с опарышами
Фото: «Белгород №1. Люди»
Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?
Узнать подробнее
Читайте также:
Захотелось сладкого: белгородец украл из магазина десять упаковок конфетБелгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь»Белгородец украл конфеты, печенье с кокосовой стружкой, чай и спрятал их в Маршалково
#Общество#Конфеты#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Алина Харина#РотФронт#Батончики#Опарыши
Подпишитесь
Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
Сегодня, 10:00
Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями
Сегодня, 09:09
Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 11:39
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду
Сегодня, 08:07
«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году
Сегодня, 08:58
«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы
Сегодня, 07:57