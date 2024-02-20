Сладости с сюрпризом: в белгородском магазине продавали конфеты с опарышами

Стоит отметить, что это уже не первая подобная жалоба. В ноябре аналогичное обращение поступило от местных жителей в канал «Белгород №1. Люди». Женщина заявила, что купила конфеты от «РотФронт», в которых также оказались опарыши. Батончики белгородка приобрела в «Магните» на проспекте Богдана Хмельницкого, но деньги ей вернули.