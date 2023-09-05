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Кража шоколадок грозит белгородцу двумя годами тюрьмы

Не слиплось, потому что продал: белгородец украл из магазина 87 плиток шоколада

5 сентября 2023, 14:38
Фото: 1MI

Кража шоколадок грозит белгородцу двумя годами тюрьмы

Мужчина украл из продуктового магазина 87 плиток шоколада на 3 тыс. рублей. Сладости он продал, сообщили в региональном УМВД.

Белгородцу грозит тюрьма за кражу шоколадок из магазина. Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.

В отдел полиции в Белгороде обратились представители торговой сети и сообщили, что в ходе инвентаризации обнаружили недостачу на 3 тыс. рублей. Вскоре правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

Как установили полицейские, мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Он взял корзину и пошёл к отделу со сладостями. В итоге белгородец прихватил две коробки с 87 плитками шоколада. Подозреваемый со сладостями миновал кассу и покинул торговую точку. По словам задержанного, украденное он продал.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

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#Белгородская область#Происшествия#Магазин#Уголовное дело#Кража#Новости Белгорода#Шоколад#Белгород#Наталья Корявых
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