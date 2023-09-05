Не слиплось, потому что продал: белгородец украл из магазина 87 плиток шоколада

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Белгородцу грозит тюрьма за кражу шоколадок из магазина. Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.
В отдел полиции в Белгороде обратились представители торговой сети и сообщили, что в ходе инвентаризации обнаружили недостачу на 3 тыс. рублей. Вскоре правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.
Как установили полицейские, мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Он взял корзину и пошёл к отделу со сладостями. В итоге белгородец прихватил две коробки с 87 плитками шоколада. Подозреваемый со сладостями миновал кассу и покинул торговую точку. По словам задержанного, украденное он продал.
Против жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.