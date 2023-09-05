Не слиплось, потому что продал: белгородец украл из магазина 87 плиток шоколада

Как установили полицейские, мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Он взял корзину и пошёл к отделу со сладостями. В итоге белгородец прихватил две коробки с 87 плитками шоколада. Подозреваемый со сладостями миновал кассу и покинул торговую точку. По словам задержанного, украденное он продал.