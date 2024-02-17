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Прощание с погибшими и ночная тревога: как прошла суббота в Белгородской области

Прощание с погибшими и ночная тревога: как прошла суббота в Белгородской области

17 февраля 2024, 16:00
Фото: 1MI
17 февраля в областном центре простились с погибшими белгородцами. Речь идёт о годовалой девочке и преподавателе НИУ «БелГУ». Об этом и других событиях – в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
МЧС

Последний путь

В университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила в Белгороде состоялось прощание и отпевание Любови Губкиной – преподавателя НИУ "БелГУ". Трагическая гибель женщины случилась в результате обстрела, который произошёл 15 февраля. В этот день Любовь вместе со своей матерью и супругом направлялись на похороны свекрови. Они зашли в один из торговых центров по пути, но, к сожалению, этот объект оказался под ударом. Преподаватель погибла на месте происшествия, её мать и супруг получили ранения.

Также сегодня отпевали годовалую девочку, которая погибла 15 февраля на школьном стадионе. Это была дочь студента медицинского колледжа НИУ "БелГУ". На похоронах собралось множество людей. На отпевании присутствовали родные, коллеги и студенты медицинского колледжа.

В Белгороде простились с погибшей при обстреле ВСУ годовалой девочкой
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Неспокойная ночь

В ночь с 15 на 16 февраля в нескольких муниципалитетах Белгородской области МЧС объявило о возникновении ракетной опасности. Жители Белгорода и Белгородского района были оповещены. Позже о такой угрозе впервые были предупреждены жители Губкинского и Старооскольского округов.

Ранним утром Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата в Губкинском округе, возле посёлка Вислая Дубрава. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

Министерство обороны РФ добавило, что в ночное время территорию страны пытались атаковать 33 беспилотных летательных аппарата. Дежурные противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, четыре над Воронежской областью, один над Курской областью, 18 над Брянской областью и шесть над Калужской областью.

Что произошло в Белгородской области ночью?
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Один в тяжёлом состоянии

На данный момент в стационарах Москвы находится 14 пострадавших от обстрела Белгорода, произошедшего 15 февраля. Среди них двое детей. Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии, и медики борются за его жизнь. Состояние ещё пяти пациентов, включая одного ребёнка, оценивается как тяжёлое. Остальные восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших белгородцев 15 февраля
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