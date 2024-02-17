Прощание с погибшими и ночная тревога: как прошла суббота в Белгородской области

В университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила в Белгороде состоялось прощание и отпевание Любови Губкиной – преподавателя НИУ "БелГУ". Трагическая гибель женщины случилась в результате обстрела, который произошёл 15 февраля. В этот день Любовь вместе со своей матерью и супругом направлялись на похороны свекрови. Они зашли в один из торговых центров по пути, но, к сожалению, этот объект оказался под ударом. Преподаватель погибла на месте происшествия, её мать и супруг получили ранения.