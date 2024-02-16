Разрушений стало больше: выявлены новые последствия атаки на Белгород

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых разрушениях, выявленных после обстрела Белгорода. Повреждений стало больше.
15 февраля ВСУ ударили по городу из РСЗО «Вампир». В 154 квартирах 23 многоквартирных домов в результате обстрела выбило окна. Различные разрушения зафиксировали в 52 частных домах. Осколками задело 90 автомобилей.
Кроме того, пострадали пять хозсубъектов, семь гаражей, манеж и сарай. Повреждения зафиксировали на участке железнодорожного пути и дороге.
В результате атаки на город погибли семь человек. Ранения получили ещё 19 жителей, в том числе дети. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Четверых — двоих взрослых и двоих детей — увезли на лечение в Москву.
СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела областного центра. Следствие квалифицировало случившееся как террористический акт (ст. 205 УК РФ).