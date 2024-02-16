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Обстрел Белгорода 15 февраля

Разрушений стало больше: выявлены новые последствия атаки на Белгород

16 февраля 2024, 08:42
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 15 февраля

23 многоквартирных дома и 90 автомобилей пострадали при обстреле Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых разрушениях, которые зафиксировали в Белгороде после обстрела ВСУ. Число повреждений выросло. Подробности глава региона опубликовал в своём Telegram-канале утром 16 февраля.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых разрушениях, выявленных после обстрела Белгорода. Повреждений стало больше.

15 февраля ВСУ ударили по городу из РСЗО «Вампир». В 154 квартирах 23 многоквартирных домов в результате обстрела выбило окна. Различные разрушения зафиксировали в 52 частных домах. Осколками задело 90 автомобилей.

Кроме того, пострадали пять хозсубъектов, семь гаражей, манеж и сарай. Повреждения зафиксировали на участке железнодорожного пути и дороге.

В результате атаки на город погибли семь человек. Ранения получили ещё 19 жителей, в том числе дети. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Четверых — двоих взрослых и двоих детей — увезли на лечение в Москву.

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела областного центра. Следствие квалифицировало случившееся как террористический акт (ст. 205 УК РФ).

Это был теракт: СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода
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