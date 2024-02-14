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«Бригантина „Белогорье“»

На озеленение «Бригантины „Белогорье“» уйдёт 2,6 млн: появятся сосны, кедры и вязы

14 февраля 2024, 07:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»

Территорию санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму благоустроят

Учреждение планирует восстановить насаждения и благоустроить территорию, следует из документов госзакупки. Высадить должны сосны и кедры, различные виды кустарников.

Санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму ищет подрядчика, который выполнит ремонт насаждений. Начальная цена контракта составляет 2 млн 665 тысяч 334 рубля. Исполнителя выберут 26 февраля.

Известно, что на территории высадят деревья и кустарники: кедр гималайский, чёрную сосну, кедр атласский, платан, вязы, а также кустарники. Отмечается, что на стеблях и листьях не должно быть повреждений. К высадке также не допускаются увядающие растения.

Перед этим специалисты должны выкорчевать пни и подготовить посадочные места для новых деревьев. Помимо этого, на территории смонтируют фахверк и приведут в порядок фасад «Волны».

Работы продлятся с даты заключения контракта по 22 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что в учреждении построят модульную котельную. На её возведение готовы потратить больше 36 млн рублей. Также сообщалось, что в санатории проведут текущий ремонт на сумму 2,8 млн рублей. В санатории планируют устранить последствия шторма, который был в ноябре прошлого года.

На санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму потратят ещё 36,5 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Крым#Госзакупки#Санаторий#Белгород#Алина Харина#Бригантина Белогорья
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