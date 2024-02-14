На озеленение «Бригантины „Белогорье“» уйдёт 2,6 млн: появятся сосны, кедры и вязы

Известно, что на территории высадят деревья и кустарники: кедр гималайский, чёрную сосну, кедр атласский, платан, вязы, а также кустарники. Отмечается, что на стеблях и листьях не должно быть повреждений. К высадке также не допускаются увядающие растения.