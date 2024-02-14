На озеленение «Бригантины „Белогорье“» уйдёт 2,6 млн: появятся сосны, кедры и вязы

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму ищет подрядчика, который выполнит ремонт насаждений. Начальная цена контракта составляет 2 млн 665 тысяч 334 рубля. Исполнителя выберут 26 февраля.
Известно, что на территории высадят деревья и кустарники: кедр гималайский, чёрную сосну, кедр атласский, платан, вязы, а также кустарники. Отмечается, что на стеблях и листьях не должно быть повреждений. К высадке также не допускаются увядающие растения.
Перед этим специалисты должны выкорчевать пни и подготовить посадочные места для новых деревьев. Помимо этого, на территории смонтируют фахверк и приведут в порядок фасад «Волны».
Работы продлятся с даты заключения контракта по 22 марта 2024 года.