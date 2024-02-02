На санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму потратят ещё 36,5 млн рублей

Общая установленная мощность котельной должна составлять 3 МВт. Модуль котельной должен поставляться утеплённым и соответствовать климатической зоне. Температура в помещении модуля должна поддерживаться автоматически не ниже +5 градусов и не выше рабочей температуры применяемого оборудования в летний период.