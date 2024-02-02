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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

«Бригантина „Белогорье“»

На санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму потратят ещё 36,5 млн рублей

2 февраля 2024, 12:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»

Для «Бригантины „Белогорье“» в Крыму построят котельную

Министерство строительства области ищет подрядчика, который создаст проект, выполнит инженерные изыскания и построит объект, следует из документов закупки. Госзакупка появилась в Сети накануне.

Для санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму планируют построить газовую блочно-модульную котельную. Региональный минстрой ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию, выполнит инженерные изыскания, построит объект, поставит необходимое оборудование.

Начальная цена контракта составляет 36 млн 505 тыс. 430 рублей. Окончательная сумма контракта будет известна после проведения торгов. Подрядчика определят 13 февраля.

Работы по контракту будут выполняться в три этапа. Срок выполнения работ — 1 октября текущего года, приёмка объекта по акту пройдёт 15 октября.

Общая установленная мощность котельной должна составлять 3 МВт. Модуль котельной должен поставляться утеплённым и соответствовать климатической зоне. Температура в помещении модуля должна поддерживаться автоматически не ниже +5 градусов и не выше рабочей температуры применяемого оборудования в летний период.

Ранее стало известно, что в санатории проведут текущий ремонт на сумму в 2,8 млн рублей. В учреждении планируется устранить последствия ноябрьского шторма.

«Бригантине „Белогорье“» в Крыму понадобился ремонт после ноябрьского шторма
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