Фонд «Поколение» приобрёл снаряжение для губкинских батальонов теробороны

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Медицина, снаряжение, боевая экипировка — оснащенности склада губкинской самообороны могут позавидовать многие.
«В этот раз для нас закуплено 180 комплектов. Демисезонная форма, зимняя форма, обувь, аптечки, рюкзаки. Именно рюкзаки большие, которые предназначены на взвода. Закуплена техника — трубы подзорные, бинокли, тепловизионные прицелы, дальномеры. Броня, каски Все бойцы получат свое обмундирование, каждый будет одет, никого не обидим» — Позывной «Старшина».
Металлоискатели, рации, защищённые планшеты, тактические костюмы, носилки, квадрокоптеры — от фонда «Поколения» Андрея Скоча поступила очередная крупная партия помощи. Бойцы быстро осваивают новинки. В штабе — идеальный порядок и железная дисциплина.
Два батальона — «Сталь 1» и Сталь 2» — это более шестисот обученных бойцов. Сейчас они передают знания жителям губкинских сел.
«Особенность, наверное, нашего муниципалитета и наших батальонов в том, что мы вот, охватываем не только город, но и сельские территории. У нас 19 сельских территорий, на каждой сельской территории есть участники самообороны. Также проводятся занятия, как по медицине, так и по тактике. Вот как раз участие сельских территорий показало, что не только в городе есть такие активные участники. Несмотря на то, что у нас моногород, посменная работа. Большая часть жителей проводит на двух крупнейших предприятиях. Но, тем не менее, для меня самого, вот это прям, честно говоря, гордость берёт за наших то, что это даже не мешает и очень много в городе желающих также на сельских территориях» — Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского городского округа.
Губкинский муниципалитет стал четвёртым, в котором укомплектовать территориальные батальоны помогает «Поколение» Андрея Скоча. В этот раз фонд перечислил 2 млн 700 тыс. рублей. Свою эффективность самооборона уже доказала.
«События последних дней как раз подтвердили, когда необходимо было вот максимально быстро прибыть на место и взять под охрану определённые объекты, это было сделано максимально быстро. И мы понимаем, что именно для этого проходят все занятия, тренировки. Для того, чтобы быть максимально готовым к любым ситуациям. Поэтому фонд „Поколение“ и дальше будет помогать подобным формированиям, потому что это крайне важно. Это защита нашего населения» — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
Фонд Андрея Скоча не оставляет без внимания и самих участников СВО, их семьи, которым сегодня нужна не только медицинская помощь, реабилитация, но и простая человеческая поддержка.
«Сегодня под нашим патронатом находится уже более 150 человек. Это взаимодействие, которое позволяет нам этим людям одновременно сказать спасибо и, конечно, обеспечить сопровождение, которое сегодня крайне необходимо» — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча
На полигоне у отрядов территориальной обороны дважды в неделю идет инженерная, медицинская, огневая подготовка. Обучают операторов БПЛА, ПТРК и артиллерийской корректировки на местности.
«У нас люди обучены, проехали не один учебный центр. Даже вам скажу так: есть компетенции в некоторых областях, когда мы можем уже кому-то что-то рассказать. Даже не просто взять что-то там с полки, обучиться, как этим пользоваться. У нас инструкторы, которые именно занимаются по направлению БПЛА, ну, скажу, может, секрет, они сами делают уже некоторые те же самые FPV-дрон. У нас как минимум два сделано своими руками. Анализатор летящего дрона у нас тоже был сделан практически своими руками» — позывной «Гром», командир батальона «Сталь 1»
Часами оттачивают навыки, чтобы потом применить на практике — одни пополняют ряды участников СВО, другие — нужны здесь.
Еще не военные, но уже не рядовые гражданские — бойцы самообороны признаются, что готовы с оружием защищать родной край. И все же лучше пусть над ним всегда будет мирное небо.