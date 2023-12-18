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Фонд «Поколение»

Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог красненским бойцам добровольной самообороны

18 декабря 2023, 12:05
Фото: Татьяна Куликова / пресс-служба Фонда «Поколение»
Фонд «Поколение»
Передали — 60 комплектов. Их сразу опробовали «в деле» — на очередной тренировке.

Добровольно на страже порядка и покоя. Эти слова — как философия. Пожалуй, они одинаково подходят и к местным бойцам самообороны, и к фонду «Поколение», который в этот раз решил поддержать парней дополнительной экипировкой. 60 комплектов — безусловный вклад в общее дело.

«Всё удобно, можете посмотреть шлем, все как положено, броня, все защищено, поэтому всегда удобно, все хорошо, всегда готовы выйти на помощь своим бойцам» — делятся эмоциями бойцы.
«Фонд „Поколение“, конечно, работает в этом направлении. Повестка существенно изменилась, расширилась и в зоне нашего внимания находится и эта тематика, и те обращения, которые поступают к нам от органов местного самоуправления, глав администраций принять участие в формировании оборудования, экипировки, конечно, в этом плане мы не могли остаться в стороне, и уже ряд муниципальных образований уже такую поддержку получили»
Алексей Мирошник, помощник депутата государственной думы РФ А. В. Скоча.

В отрядах добровольной самообороны в одном строю люди разного возраста и профессий. Говорят, просто не могут оставаться в стороне в непростое время.

«За моей спиной мои родные, моя родина, земля, поэтому и пошёл» — говорит боец отряда самообороны.

Тренировки — в любую погоду, три раза в неделю. Отработка навыков ведения боя, оказания первой помощи… Новое оснащение — сразу опробовали в деле.

«Спасибо вам огромное за вашу гражданскую позицию, за ваше вот такое отношение к делу, мы на вас тоже равняемся, гордимся, потому что вы являетесь примером для поколения, которое придет к нам на смену»ю
Алексей Мирошник, помощник депутата государственной думы РФ А. В. Скоча.

Фонд «Поколение» продолжает поддерживать и семьи участников СВО. Помощь оказана уже в ста случаях. Это всегда индивидуальные, адресные решения конкретных проблем и запросов.

Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение»
Фото: Татьяна Куликова / пресс-служба Фонда «Поколение»
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