Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог красненским бойцам добровольной самообороны

Добровольно на страже порядка и покоя. Эти слова — как философия. Пожалуй, они одинаково подходят и к местным бойцам самообороны, и к фонду «Поколение», который в этот раз решил поддержать парней дополнительной экипировкой. 60 комплектов — безусловный вклад в общее дело.