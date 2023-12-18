Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог красненским бойцам добровольной самообороны

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Добровольно на страже порядка и покоя. Эти слова — как философия. Пожалуй, они одинаково подходят и к местным бойцам самообороны, и к фонду «Поколение», который в этот раз решил поддержать парней дополнительной экипировкой. 60 комплектов — безусловный вклад в общее дело.
«Всё удобно, можете посмотреть шлем, все как положено, броня, все защищено, поэтому всегда удобно, все хорошо, всегда готовы выйти на помощь своим бойцам» — делятся эмоциями бойцы.
«Фонд „Поколение“, конечно, работает в этом направлении. Повестка существенно изменилась, расширилась и в зоне нашего внимания находится и эта тематика, и те обращения, которые поступают к нам от органов местного самоуправления, глав администраций принять участие в формировании оборудования, экипировки, конечно, в этом плане мы не могли остаться в стороне, и уже ряд муниципальных образований уже такую поддержку получили»
Алексей Мирошник, помощник депутата государственной думы РФ А. В. Скоча.
В отрядах добровольной самообороны в одном строю люди разного возраста и профессий. Говорят, просто не могут оставаться в стороне в непростое время.
«За моей спиной мои родные, моя родина, земля, поэтому и пошёл» — говорит боец отряда самообороны.
Тренировки — в любую погоду, три раза в неделю. Отработка навыков ведения боя, оказания первой помощи… Новое оснащение — сразу опробовали в деле.
«Спасибо вам огромное за вашу гражданскую позицию, за ваше вот такое отношение к делу, мы на вас тоже равняемся, гордимся, потому что вы являетесь примером для поколения, которое придет к нам на смену»ю
Алексей Мирошник, помощник депутата государственной думы РФ А. В. Скоча.
Фонд «Поколение» продолжает поддерживать и семьи участников СВО. Помощь оказана уже в ста случаях. Это всегда индивидуальные, адресные решения конкретных проблем и запросов.