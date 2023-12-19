Патриотцентр Нового Оскола получил микроавтобус от фонда «Поколение» Андрея Скоча

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:14
Центр признан одним из лучших в стране по организации допризывной подготовки и патриотическому воспитанию. Он объединяет 21 клуб по месту жительства, охватывая более 800 человек.
«Юные спортсмены и воспитанники военно-патриотических клубов активно участвуют и занимают призовые места как в муниципальных и областных, так и во всероссийских соревнованиях. Для безопасной и комфортной перевозки наших воспитанников нужен был современный автобус», — рассказал глава окружной администрации Андрей Гриднев.
Это не первая акция фонда Андрея Скоча, позволяющая работать этому учреждению на должном уровне и воспитывать поколение молодёжи в духе патриотизма. Центр получил уже третье транспортное средство для перевозки пассажиров от фонда «Поколение». Так, в июне 2021 года арсенал Новоосколького центра пополнился новым автобусом ПАЗ.
«Мы понимаем, что сегодня необходимо создавать определённые условия для того, чтобы молодёжь имела возможность заниматься популярными видами спорта. Транспортное средство — это не только решение проблемы передвижения, оно позволяет расширять границы, совершая междугородние перевозки, быть более мобильными», — отметил помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.