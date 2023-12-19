Патриотцентр Нового Оскола получил микроавтобус от фонда «Поколение» Андрея Скоча

Это не первая акция фонда Андрея Скоча, позволяющая работать этому учреждению на должном уровне и воспитывать поколение молодёжи в духе патриотизма. Центр получил уже третье транспортное средство для перевозки пассажиров от фонда «Поколение». Так, в июне 2021 года арсенал Новоосколького центра пополнился новым автобусом ПАЗ.