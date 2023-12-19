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микроавтобус от фонда «Поколение» Андрея Скоча

Патриотцентр Нового Оскола получил микроавтобус от фонда «Поколение» Андрея Скоча

19 декабря 2023, 08:10
Фото: пресс-служба администрации Новооскольского горокруга
микроавтобус от фонда «Поколение» Андрея Скоча
Микроавтобус «Газель» появилась в арсенале Центра патриотического воспитания молодёжи.

Центр признан одним из лучших в стране по организации допризывной подготовки и патриотическому воспитанию. Он объединяет 21 клуб по месту жительства, охватывая более 800 человек.

«Юные спортсмены и воспитанники военно-патриотических клубов активно участвуют и занимают призовые места как в муниципальных и областных, так и во всероссийских соревнованиях. Для безопасной и комфортной перевозки наших воспитанников нужен был современный автобус», — рассказал глава окружной администрации Андрей Гриднев.

Это не первая акция фонда Андрея Скоча, позволяющая работать этому учреждению на должном уровне и воспитывать поколение молодёжи в духе патриотизма. Центр получил уже третье транспортное средство для перевозки пассажиров от фонда «Поколение». Так, в июне 2021 года арсенал Новоосколького центра пополнился новым автобусом ПАЗ.

«Мы понимаем, что сегодня необходимо создавать определённые условия для того, чтобы молодёжь имела возможность заниматься популярными видами спорта. Транспортное средство — это не только решение проблемы передвижения, оно позволяет расширять границы, совершая междугородние перевозки, быть более мобильными», — отметил помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
фонд «Поколение» Андрея Скочафонд «Поколение» Андрея Скоча
фонд «Поколение» Андрея Скочафонд «Поколение» Андрея Скоча
фонд «Поколение» Андрея Скочафонд «Поколение» Андрея Скоча
фонд «Поколение» Андрея Скочафонд «Поколение» Андрея Скоча
фонд «Поколение» Андрея Скоча
Фото: пресс-служба администрации Новооскольского горокруга
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