Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча

Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча

1 ноября 2023, 13:00
Торжественная церемония состоялась в Старом Осколе. Это первое в истории Фонда «Поколения» награждение гражданских медицинских работников, которые сегодня спасают жизни участников специальной военной операции.

По зову сердца гражданские врачи стали военными — ежедневно они проводят уникальные операции, спасают раненых, возвращая к жизни тех, кто даже не успел с ней попрощаться.

«Во время посещения Старого Оскола Андрей Владимирович принял решение поощрить людей, именно гражданских медиков, которые работают в этой зоне ответственности. Уникальные операции проводят сегодня наши врачи. Это работа, связанная с повышенным риском и опасностью» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

Быть врачом — это призвание. Они посвящают всю свою жизнь этой благородной, и зачастую сложной, профессии. Сегодня в нашем регионе специалисты системы здравоохранения столкнулись с непростыми задачами. На их плечах лежит здоровье и жизни не только гражданского населения, но и тех, кто защищает интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. В зале — хирурги, реаниматологи, анестезиологи, отоларингологи, врачи скорой медицинской помощи. В знак благодарности фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча учредил премию «По ZOVу сердца». Её обладателями стали 247 врачей из 9 медицинских учреждений региона. Общий премиальный бюджет составил 40 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба фонда "Поколение"
«В июне месяце, когда в Шебекино случился прорыв ДРГ сопредельного государства и шли серьезные бои в черте города, мы участвовали в ликвидации последствий этих обстрелов и наша служба медицины катастроф станции скорой помощи вывозили пострадавших и оказывали помощь как военным, так и гражданскому населению» — Станислав Григорьев, врач отделения медицины катастроф Белгородской станции скорой помощи.

Медики проявляют высокий профессионализм, героизм и мужество, несмотря на непростую оперативную обстановку в нашем регионе. Иногда врачи работают на износ, и даже рискуют собственными жизнями, чтобы спасти других.

Доктора Белгорода, Белгородского района, Шебекино, Валуек, Грайворона, Борисовки, Красной Яруги — все они, обладатели премии Фонда «Поколение», как настоящие ангелы-хранители, сегодня тоже на передовой. Подчас рискуя собственной жизнью, спасают наших бойцов и мирных жителей. И многие раненые порой даже не видят лицо врача. Это больше, чем призвание, гражданский долг и верность медицинской присяге. Это — зов сердца.

Читайте также:
В Белгородском районе открылся построенный Фондом «Поколение» Андрея Скоча храмПорядка 300 курсантов Белгородской области стали участниками слёта ВПО «Поколение»Стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону
Читайте также:
На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 годуСильным дождём и грозами встретят белгородцев первые дни ноябряВ УМВД назвали возраст погибших в страшном ДТП под Белгородом
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Здравоохранение#Алексей мирошник#Андрей Скоч#Премия#Специальная военная операция#Артем Черненко
Подпишитесь
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Сегодня, 07:38
Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Сегодня, 07:51
Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?
Сегодня, 09:53
23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?
Сегодня, 11:10
Пострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже дома
Сегодня, 09:05
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Сегодня, 11:37