Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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По зову сердца гражданские врачи стали военными — ежедневно они проводят уникальные операции, спасают раненых, возвращая к жизни тех, кто даже не успел с ней попрощаться.
«Во время посещения Старого Оскола Андрей Владимирович принял решение поощрить людей, именно гражданских медиков, которые работают в этой зоне ответственности. Уникальные операции проводят сегодня наши врачи. Это работа, связанная с повышенным риском и опасностью» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Быть врачом — это призвание. Они посвящают всю свою жизнь этой благородной, и зачастую сложной, профессии. Сегодня в нашем регионе специалисты системы здравоохранения столкнулись с непростыми задачами. На их плечах лежит здоровье и жизни не только гражданского населения, но и тех, кто защищает интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. В зале — хирурги, реаниматологи, анестезиологи, отоларингологи, врачи скорой медицинской помощи. В знак благодарности фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча учредил премию «По ZOVу сердца». Её обладателями стали 247 врачей из 9 медицинских учреждений региона. Общий премиальный бюджет составил 40 миллионов рублей.
«В июне месяце, когда в Шебекино случился прорыв ДРГ сопредельного государства и шли серьезные бои в черте города, мы участвовали в ликвидации последствий этих обстрелов и наша служба медицины катастроф станции скорой помощи вывозили пострадавших и оказывали помощь как военным, так и гражданскому населению» — Станислав Григорьев, врач отделения медицины катастроф Белгородской станции скорой помощи.
Медики проявляют высокий профессионализм, героизм и мужество, несмотря на непростую оперативную обстановку в нашем регионе. Иногда врачи работают на износ, и даже рискуют собственными жизнями, чтобы спасти других.
Доктора Белгорода, Белгородского района, Шебекино, Валуек, Грайворона, Борисовки, Красной Яруги — все они, обладатели премии Фонда «Поколение», как настоящие ангелы-хранители, сегодня тоже на передовой. Подчас рискуя собственной жизнью, спасают наших бойцов и мирных жителей. И многие раненые порой даже не видят лицо врача. Это больше, чем призвание, гражданский долг и верность медицинской присяге. Это — зов сердца.