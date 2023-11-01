Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча

Быть врачом — это призвание. Они посвящают всю свою жизнь этой благородной, и зачастую сложной, профессии. Сегодня в нашем регионе специалисты системы здравоохранения столкнулись с непростыми задачами. На их плечах лежит здоровье и жизни не только гражданского населения, но и тех, кто защищает интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. В зале — хирурги, реаниматологи, анестезиологи, отоларингологи, врачи скорой медицинской помощи. В знак благодарности фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча учредил премию «По ZOVу сердца». Её обладателями стали 247 врачей из 9 медицинских учреждений региона. Общий премиальный бюджет составил 40 миллионов рублей.