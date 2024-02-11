Как белгородцам поступать при обстрелах и что Зотов говорит о корпоративных спорах?

«Если у „Русагро“ есть какой-то спор — то это их проблемы. Они пришли к нам недавно, и кроме как получения дивидендов от эффективной работы компании они никакого участия не принимают. Что их переклинило и почему это произошло — сложно сказать», — отметил Зотов.