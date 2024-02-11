Как белгородцам поступать при обстрелах и что Зотов говорит о корпоративных спорах?

Posted Вчера, 15:33
Published Вчера, 15:33
Modified Вчера, 15:33
Updated Вчера, 15:33
Во время пресс-конференции главный владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры его компании с «Русагро». По его словам, подобных споров нет и на реализации намеченных проектов, в том числе парка аттракционов «Калейдоскоп», ситуация никак не отразится.
«Если у „Русагро“ есть какой-то спор — то это их проблемы. Они пришли к нам недавно, и кроме как получения дивидендов от эффективной работы компании они никакого участия не принимают. Что их переклинило и почему это произошло — сложно сказать», — отметил Зотов.
Он также добавил, что группа компаний «старается абстрагироваться» от ситуации и заниматься своими проектами.
Напомним, что суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». 6 феврале на сайте арбитражного суда появился иск от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл».
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