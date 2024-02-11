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Posted Вчера, 15:33

Published Вчера, 15:33

Modified Вчера, 15:33

Updated Вчера, 15:33

Как белгородцам поступать при обстрелах и что Зотов говорит о корпоративных спорах?

Как белгородцам поступать при обстрелах и что Зотов говорит о корпоративных спорах?

11 февраля 2024, 15:33
Фото: Bel.ru
Сегодня, 11 февраля, белгородцы обсуждали компанию отца белгородского депутата, которая взялась за строительство ледового катка, а также порядок действий автомобилистов при обстреле. В это же время Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры «Агро-Белогорья» с «Русарго».

Что происходит у «Агро-Белогорья» с «Русарго»?

Во время пресс-конференции главный владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры его компании с «Русагро». По его словам, подобных споров нет и на реализации намеченных проектов, в том числе парка аттракционов «Калейдоскоп», ситуация никак не отразится.

«Если у „Русагро“ есть какой-то спор — то это их проблемы. Они пришли к нам недавно, и кроме как получения дивидендов от эффективной работы компании они никакого участия не принимают. Что их переклинило и почему это произошло — сложно сказать», — отметил Зотов.

Он также добавил, что группа компаний «старается абстрагироваться» от ситуации и заниматься своими проектами.

Напомним, что суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». 6 феврале на сайте арбитражного суда появился иск от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл».

«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русарго» с ГК «Агро-Белогорье»
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Как поступать автомобилистам во время обстрела?

Водители из Белгорода поинтересовались в социальных сетях, как им поступать в момент обстрелов и ракетной опасности, если останавливаться на остановках нельзя, а ближайшие укрытия установлены именно там. Про порядок действий рассказали в мэрии Белгорода.

Так, при объявлении сигнала «Ракетная опасность» белгородцам порекомендовали остановить транспортное средство, поставить его на аварийный сигнал и пройти в ближайшие помещение или укрытие. В случае, если жителям всё-таки придёт штраф, нужно обратиться в ГИБДД для его отмены «в индивидуальном порядке».

Ранее стало известно, как будут поступать водители автобусов: они должны остановить автобус около остановки, на которой размещены укрытия, сообщить пассажирам о необходимости проследовать в безопасное место и помочь выйти инвалидам, раненым и пожилым людям.

Автомобилистам объяснили, как поступать при объявлении ракетной опасности в Белгороде
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Как связан белгородский депутат со строительством катка?

Компания ООО «Специализированный застройщик Бошестройинвест» выиграла аукцион на строительство крытого ледового катка в Старом Осколе Белгородской области. Компания принадлежит отцу депутата Белгородской областной думы по Старооскольскому одномандатному округу №21 Игоря Барщука.

Стоимость проекта составит 346,5 млн рублей, что ниже начальной цены в 350 млн рублей. Строительство планируется завершить к 30 апреля 2024 года.

Известно, что 75% компании принадлежит Василию Барщуку, а оставшиеся 25% — Сергею Воронкову.

Компания отца Игоря Барщука построит в Старом Осколе ледовый каток за 346 млн рублей
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