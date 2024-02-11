Приехавшим по программе Путина в зоопарк Белгорода тиграм не разрешают завести семью

Зато предприниматель рад тому, что в зоопарке смог стать папой лев Бонапарт. Девочка-львица Лулу, недавно приехавшая в Белгород, внезапно для всех образовала с сородичем семью и родила трёх «замечательных ребят». Двое мальчиков и одна девочка родились в День матери. Девочка будет жить с матерью, а мальчики, скорее всего, отдельно.