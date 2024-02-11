Приехавшим по программе Путина в зоопарк Белгорода тиграм не разрешают завести семью

Posted Вчера, 13:18
Published Вчера, 13:18
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Бизнесмен Владимир Зотов рассказал о жизни тигров в зоопарке Белгорода. По его словам, животные приехали в регион по специальной программе президента.
У нас есть тигры, которые к нам приехали по программе Владимира Владимировича Путина. Нам пока не разрешают, чтобы они семьёй обзавелись.
Владимир Зотов
Зато предприниматель рад тому, что в зоопарке смог стать папой лев Бонапарт. Девочка-львица Лулу, недавно приехавшая в Белгород, внезапно для всех образовала с сородичем семью и родила трёх «замечательных ребят». Двое мальчиков и одна девочка родились в День матери. Девочка будет жить с матерью, а мальчики, скорее всего, отдельно.
Ранее белгородцам предложили самим выбрать имена новорождённым. Жители предлагали несколько вариантов: Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.
Зотов также рассказал, что в зоопарке появится вольер для престарелых животных. Одной из первых туда отправится львица Анфиса.