Стало известно, когда можно будет прокатиться на новом колесе обозрения в Белгороде

Владелец парка и главный бенефициар ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов добавил, что стоимость колеса составила 60 млн рублей. Кабины аттракциона будут оснащены кондиционерами и обогревателями, так что кататься на колесе можно будет круглый год. Выкрашен объект будет в белый цвет — в «цвет Белгорода».