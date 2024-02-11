Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:10

Published Вчера, 10:10

Modified Вчера, 11:31

Updated Вчера, 11:31

Новое колесо обозрения появится в Белгороде к 9 мая

Стало известно, когда можно будет прокатиться на новом колесе обозрения в Белгороде

11 февраля 2024, 10:10
Фото: Bel.ru

Новое колесо обозрения появится в Белгороде к 9 мая

Смонтировать новое колесо обозрения в парке «Калейдоскоп» планируют ко Дню Победы. Но прокатиться на нём можно будет лишь в июне, рассказал директор парка Антон Ковалёв.

Генеральный директор парка аттракционов «Калейдоскоп» во время встречи с журналистами рассказал о планах смонтировать новое колесо обозрение к 9 мая этого года. По его словам, конструкции уже в пути, готовится фундамент.

Но прокатиться на аттракционе можно будет только в июне, так как объект требует «много времени на регистрацию» со специальными ведомствами.

Владелец парка и главный бенефициар ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов добавил, что стоимость колеса составила 60 млн рублей. Кабины аттракциона будут оснащены кондиционерами и обогревателями, так что кататься на колесе можно будет круглый год. Выкрашен объект будет в белый цвет — в «цвет Белгорода».

Единственный инвестор проекта — «Агро-Белогорье». Билеты на колесо будут платными, как и на остальные аттракционы парка «Калейдоскоп».

Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения
Узнать подробнее
Читайте также:
«Парк обгрызли»: почему отказались от колеса обозрения в Центральном парке Белгорода?Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожанВерёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде
#Общество#Агро-Белогорье#День Победы#Владимир зотов#Инвестор#Белгород#Колесо обозрения#Калейдоскоп#Артем Черненко
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03