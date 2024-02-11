Стало известно, когда можно будет прокатиться на новом колесе обозрения в Белгороде

Posted Вчера, 10:10
Published Вчера, 10:10
Modified Вчера, 11:31
Updated Вчера, 11:31
Генеральный директор парка аттракционов «Калейдоскоп» во время встречи с журналистами рассказал о планах смонтировать новое колесо обозрение к 9 мая этого года. По его словам, конструкции уже в пути, готовится фундамент.
Но прокатиться на аттракционе можно будет только в июне, так как объект требует «много времени на регистрацию» со специальными ведомствами.
Владелец парка и главный бенефициар ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов добавил, что стоимость колеса составила 60 млн рублей. Кабины аттракциона будут оснащены кондиционерами и обогревателями, так что кататься на колесе можно будет круглый год. Выкрашен объект будет в белый цвет — в «цвет Белгорода».
Единственный инвестор проекта — «Агро-Белогорье». Билеты на колесо будут платными, как и на остальные аттракционы парка «Калейдоскоп».