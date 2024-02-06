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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Место в парке имени Ленина, где ранее стояло колесо обозрения

Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения

6 февраля 2024, 13:17
Фото: Bel.ru
Место в парке имени Ленина, где ранее стояло колесо обозрения

В Центральном парке Белгорода закончили демонтировать старое колесо обозрения

В парке имени В. И. Ленина завершился демонтаж старого колеса обозрения. Работы шли около месяца. Новый аттракцион планируется установить в парке «Калейдоскоп» в мае 2024 года.

В Центральном парке имени В. И. Ленина в Белгороде убрали колесо обозрения. Фотографию опустевшей площадки, где ранее стоял аттракцион, редакции Бел.Ру прислал читатель.

К демонтажу старого колеса обозрения рабочие приступили ещё в середине января. По состоянию на 17-е число с него сняли часть кабинок и временно установили их рядом с неработающим аттракционом.

Отметим, что в парке Ленина взамен старого не будут устанавливать новое колесо обозрения. Об этом якобы просили сами жители.

Его планируется установить в парке аттракционов «Калейдоскоп»: колесо обозрения будет всесезонным и рассчитанным на 108 человек. Всего в конструкции будет 18 шестиместных кабинок.

Место установки колеса обозрения ранее неоднократно менялось. Старый аттракцион хотели утилизировать, а новый — оставить в парке Ленина за культурным центром «Октябрь». Потом передумали и в начале августа заявили, что разместят его в парке около деревянной церкви на Харьковской горе, но планы снова поменялись.

Место в парке имени Ленина, где ранее стояло колесо обозренияМесто в парке имени Ленина, где ранее стояло колесо обозрения
Место в парке имени Ленина, где ранее стояло колесо обозрения
Фото: Bel.ru
Колесо, прощай: из Центрального парка Белгорода убирают старый аттракцион
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