Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Центральном парке имени В. И. Ленина в Белгороде убрали колесо обозрения. Фотографию опустевшей площадки, где ранее стоял аттракцион, редакции Бел.Ру прислал читатель.
К демонтажу старого колеса обозрения рабочие приступили ещё в середине января. По состоянию на 17-е число с него сняли часть кабинок и временно установили их рядом с неработающим аттракционом.
Отметим, что в парке Ленина взамен старого не будут устанавливать новое колесо обозрения. Об этом якобы просили сами жители.
Его планируется установить в парке аттракционов «Калейдоскоп»: колесо обозрения будет всесезонным и рассчитанным на 108 человек. Всего в конструкции будет 18 шестиместных кабинок.
Место установки колеса обозрения ранее неоднократно менялось. Старый аттракцион хотели утилизировать, а новый — оставить в парке Ленина за культурным центром «Октябрь». Потом передумали и в начале августа заявили, что разместят его в парке около деревянной церкви на Харьковской горе, но планы снова поменялись.