Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения

Место установки колеса обозрения ранее неоднократно менялось. Старый аттракцион хотели утилизировать, а новый — оставить в парке Ленина за культурным центром «Октябрь». Потом передумали и в начале августа заявили, что разместят его в парке около деревянной церкви на Харьковской горе, но планы снова поменялись.