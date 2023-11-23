«Парк обгрызли»: почему отказались от колеса обозрения в Центральном парке Белгорода?

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Губернатор ответил, что в начале 2021 года белгородцам задали вопрос и провели голосование касательно того, что необходимо привести в порядок в городе первым. На первое место вышел вопрос по парку. А сам проект был разработан ещё в 2020 году и вызывал некоторые недовольства. В том числе и у главы региона:
«Я сказал, что пока работаю, никогда такие проекты реализовывать не буду».
Причина — слишком малая площадь парка культуры и отдыха имени Ленина, зелёные насаждения и «сердце» которого уже достаточно «обгрызли со всех сторон». Что касается Харгоры, то одна часть жителей, старшее поколение, категорически отказалась от идеи установки колеса, а молодёжь — за. В одном из мест — невозможность размещения объекта на одной территории с храмом, в другом — проблема с коммуникациями и дороговизна их решения (более ста миллионов рублей).
Дальнейшую вырубку деревьев и демонтаж зелёной зоны запретили именно поэтому, по словам Вячеслава Гладкова, т. к. полностью асфальтированный парк аттракционов городской житель посещать будет реже, чем места с сохранившимися природными зонами. По этим причинам началась реализация другого проекта — «Калейдоскоп», где колесо и появится в мае. Разрабатывало проект московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина.
Что мы сделали? Мы пришли в болото, выгнали всех змей, осушили, привели в порядок пляж. И у нас один из лучших на сегодня современных парков.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.