«Парк обгрызли»: почему отказались от колеса обозрения в Центральном парке Белгорода?

Причина — слишком малая площадь парка культуры и отдыха имени Ленина, зелёные насаждения и «сердце» которого уже достаточно «обгрызли со всех сторон». Что касается Харгоры, то одна часть жителей, старшее поколение, категорически отказалась от идеи установки колеса, а молодёжь — за. В одном из мест — невозможность размещения объекта на одной территории с храмом, в другом — проблема с коммуникациями и дороговизна их решения (более ста миллионов рублей).