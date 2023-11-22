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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан

Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан

22 ноября 2023, 10:52
Фото: Bel.ru
Об этом рассказал главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев. Колесо обозрения обустроят в другом парке.

Как отметил Валеев, колесо обозрения «переехало» из Центрального парка, первую очередь, по замечаниям будущих пользователей. Теперь в парке останется только детская площадка, которую, по поручению губернатора, дополнят резиновым покрытием, а также там восстановят и отремонтируют всё оборудование.

Что касается колеса обозрения, его установят в парке аттракционов «Калейдоскоп».

Сейчас в западной части Центрального парка приступают к выполнению работ на депрессивной площадке — это демонтаж устаревших и небезопасных элементов благоустройства, а также демонтаж аттракционов.

На этой территории будет располагаться «Сад философов» с высокодекоративными деревьями, кустарниками, а также летний кинотеатр, к которому подведут сети электроснабжения и слаботочные сети.

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#Детская площадка#Центральный парк#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Парк аттракционов#Калейдоскоп#Ландшафтный архитектор#Сад философов
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