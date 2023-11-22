Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан

Как отметил Валеев, колесо обозрения «переехало» из Центрального парка, первую очередь, по замечаниям будущих пользователей. Теперь в парке останется только детская площадка, которую, по поручению губернатора, дополнят резиновым покрытием, а также там восстановят и отремонтируют всё оборудование.