Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как отметил Валеев, колесо обозрения «переехало» из Центрального парка, первую очередь, по замечаниям будущих пользователей. Теперь в парке останется только детская площадка, которую, по поручению губернатора, дополнят резиновым покрытием, а также там восстановят и отремонтируют всё оборудование.
Что касается колеса обозрения, его установят в парке аттракционов «Калейдоскоп».
Сейчас в западной части Центрального парка приступают к выполнению работ на депрессивной площадке — это демонтаж устаревших и небезопасных элементов благоустройства, а также демонтаж аттракционов.
На этой территории будет располагаться «Сад философов» с высокодекоративными деревьями, кустарниками, а также летний кинотеатр, к которому подведут сети электроснабжения и слаботочные сети.