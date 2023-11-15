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Парк аттракционов "Калейдоскоп

Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде

15 ноября 2023, 10:57
Фото: группа парка аттракционов "Калейдоскоп"
Парк аттракционов "Калейдоскоп

Верёвочный парк над озером появится в Белгороде

В верёвочном парке будет пять маршрутов. Помимо этого, стали известны подробности появления нового колеса обозрения — предполагается, что оно будет работать и зимой, сообщили в Telegram-канале парка «Калейдоскоп».

В Белгороде появится верёвочный парк над озером. Открыть его должны в мае 2024 года. Предполагается, что в парке будет пять маршрутов.

Стали известны новые подробности о колесе обозрения. Сообщается, что оно будет всесезонным. Летом в кабинках будут работать системы охлаждения, на зиму предусмотрен подогрев.

Рассчитано колесо на 108 человек. Конструкция состоит из шестиместных кабинок, всего их 18.

Появились подробности и об аттракционе «Русские горки». Открыть его хотят 9 мая 2025 года. Это будет горка на 20 мест протяжённостью 400 метров.

Напомним, что в зимнее время и до 31 марта вход для посетителей «Калейдоскопа» бесплатный, но аттракционы работать не будут. К новогодним праздникам здесь планируют открыть 10-метровую ёлку и запустить каток общей вместимостью до 70 человек.

Стала известна дата открытия «Русских горок» в парке аттракционов в Белгороде
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Колесо обозрения#Парк аттракционов#Калейдоскоп#Александра Склярова#Верёвочный парк#Русские горки
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