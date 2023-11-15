Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Белгороде появится верёвочный парк над озером. Открыть его должны в мае 2024 года. Предполагается, что в парке будет пять маршрутов.
Стали известны новые подробности о колесе обозрения. Сообщается, что оно будет всесезонным. Летом в кабинках будут работать системы охлаждения, на зиму предусмотрен подогрев.
Рассчитано колесо на 108 человек. Конструкция состоит из шестиместных кабинок, всего их 18.
Появились подробности и об аттракционе «Русские горки». Открыть его хотят 9 мая 2025 года. Это будет горка на 20 мест протяжённостью 400 метров.
Напомним, что в зимнее время и до 31 марта вход для посетителей «Калейдоскопа» бесплатный, но аттракционы работать не будут. К новогодним праздникам здесь планируют открыть 10-метровую ёлку и запустить каток общей вместимостью до 70 человек.