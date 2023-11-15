Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде

Напомним, что в зимнее время и до 31 марта вход для посетителей «Калейдоскопа» бесплатный, но аттракционы работать не будут. К новогодним праздникам здесь планируют открыть 10-метровую ёлку и запустить каток общей вместимостью до 70 человек.