Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз

Последний, кстати, как и универмаг «Маяк», совладельцем которого депутат был ранее, по итогам 2022 года оказался убыточным. Более того, за 20 лет с ним не было заключено ни одного контракта. Тем временем у АО «Универмаг Маяк» продолжает снижаться выручка и расти убыток.