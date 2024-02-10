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Posted 10 февраля, 18:12

Published 10 февраля, 18:12

Modified 10 февраля, 18:14

Updated 10 февраля, 18:14

В белгородском «Маяке» увеличили уставный капитал до 100 тысяч рублей

Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз

10 февраля 2024, 18:12
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском «Маяке» увеличили уставный капитал до 100 тысяч рублей

Владелец компаний «Маяк», «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют», а также совладелец охранной фирмы «Косатка» решил увеличить уставной капитал в одной из своих компаний.
Сюжет
Госдума

По данным сервиса «Спарк», уставный капитал в ООО «Маяк», единственным учредителем которого является депутат Валерий Скруг, увеличили с 10 до 100 тысяч рублей. Пока неизвестно, с чем это связано, вероятно, чтобы компания могла получить кредит.

А мы напомним, месяц назад стало известно, что Валерий Скруг после почти шестилетнего перерыва вновь занял кресло президента Торгово-промышленной палаты Белгородской области. У него во владении помимо «Маяка» ещё находятся «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют», а также 90% ЧОПа «Косатка».

Последний, кстати, как и универмаг «Маяк», совладельцем которого депутат был ранее, по итогам 2022 года оказался убыточным. Более того, за 20 лет с ним не было заключено ни одного контракта. Тем временем у АО «Универмаг Маяк» продолжает снижаться выручка и расти убыток.

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