Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз

Posted 10 февраля, 18:12
Published 10 февраля, 18:12
Modified 10 февраля, 18:14
Updated 10 февраля, 18:14
По данным сервиса «Спарк», уставный капитал в ООО «Маяк», единственным учредителем которого является депутат Валерий Скруг, увеличили с 10 до 100 тысяч рублей. Пока неизвестно, с чем это связано, вероятно, чтобы компания могла получить кредит.
А мы напомним, месяц назад стало известно, что Валерий Скруг после почти шестилетнего перерыва вновь занял кресло президента Торгово-промышленной палаты Белгородской области. У него во владении помимо «Маяка» ещё находятся «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют», а также 90% ЧОПа «Косатка».
Последний, кстати, как и универмаг «Маяк», совладельцем которого депутат был ранее, по итогам 2022 года оказался убыточным. Более того, за 20 лет с ним не было заключено ни одного контракта. Тем временем у АО «Универмаг Маяк» продолжает снижаться выручка и расти убыток.