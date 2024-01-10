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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

В Торгово-промышленной палате Белгородской области сменился президент

На «скруги» своя: Валерий Скруг — снова президент белгородской ТПП

10 января 2024, 08:18
Фото: 1MI

В Торгово-промышленной палате Белгородской области сменился президент

С 2018 года пост занимал Владимир Герасименко. Его сменил депутат Госдумы в конце декабря 2023 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря 2023 года в Торгово-промышленной палате Белгородской области сменился президент. С 2018 года данный пост занимал Владимир Герасименко. Сейчас во главе организации стал депутат Госдумы Валерий Скруг.

Стоит отметить, что Скруг уже был во главе организации с 2002 по 2018 год. Затем его сменил Герасименко. Сам же Скруг в 2016 году был избран депутатом Государственной думы РФ.

Организация «Торгово-промышленная палата Белгородской области» зарегистрирована в областном центре в 1994 году. Отрасль — сертификация продукции, услуг и организаций. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 293 тысячи рублей.

Что касается Валерия Скруга, он является совладельцем (90% в УК) охранной фирмы «Косатка», владельцем компаний «Маяк», «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют».

Ранее он был совладельцем белгородского завода «Ритм», владельцем фирм «Белэкспо», «Гланс», «Идеал», «Каскад», ресторана «Меркурий», универмага «Маяк» и компании «Фортуна». В 2016 году Скруг стал депутатом Госдумы и вышел из личного владения своими активами. В 2022 году после начала СВО попал под санкции нескольких стран Запада.

ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли
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