На «скруги» своя: Валерий Скруг — снова президент белгородской ТПП

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря 2023 года в Торгово-промышленной палате Белгородской области сменился президент. С 2018 года данный пост занимал Владимир Герасименко. Сейчас во главе организации стал депутат Госдумы Валерий Скруг.
Стоит отметить, что Скруг уже был во главе организации с 2002 по 2018 год. Затем его сменил Герасименко. Сам же Скруг в 2016 году был избран депутатом Государственной думы РФ.
Организация «Торгово-промышленная палата Белгородской области» зарегистрирована в областном центре в 1994 году. Отрасль — сертификация продукции, услуг и организаций. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 293 тысячи рублей.
Что касается Валерия Скруга, он является совладельцем (90% в УК) охранной фирмы «Косатка», владельцем компаний «Маяк», «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют».
Ранее он был совладельцем белгородского завода «Ритм», владельцем фирм «Белэкспо», «Гланс», «Идеал», «Каскад», ресторана «Меркурий», универмага «Маяк» и компании «Фортуна». В 2016 году Скруг стал депутатом Госдумы и вышел из личного владения своими активами. В 2022 году после начала СВО попал под санкции нескольких стран Запада.