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Валерий скруг

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Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз
10 февраля, 18:12
На «скруги» своя: Валерий Скруг — снова президент белгородской ТПП
10 января, 08:18
2023
ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», охранное предприятие Скруга «Косатка» не заключило ни одного госконтракта и, следовательно, не приносит прибыли. Но есть ли в этом нужда?
14 марта 2023, 11:37
2022
Депутат Госдумы Валерий Скруг поздравляет с Днём Победы
9 мая 2022, 06:00
Депутат Госдумы Валерий Скруг поздравляет белгородцев с Первомаем
1 мая 2022, 06:00
Валерий Скруг поздравляет белгородцев с Днём защитника Отечества
23 февраля 2022, 12:51
2021
Депутат Госдумы ФС РФ Валерий Скруг передал новогодние подарки детям региона
30 декабря 2021, 14:00
Валерий Скруг поздравляет жительниц Белгородчины с 8 Марта
8 марта 2021, 06:00
Валерий Скруг поздравляет белгородцев с Днём защитника Отечества
23 февраля 2021, 05:30

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