Валерий скруг

ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», охранное предприятие Скруга «Косатка» не заключило ни одного госконтракта и, следовательно, не приносит прибыли. Но есть ли в этом нужда?