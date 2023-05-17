Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Выручка АО «Универмаг Маяк» составила 61,8 млн рублей — это на 3% меньше, чем было в 2021 году, когда магазин заработал 63,9 млн рублей.
Убыток от продаж составил 21,2 млн рублей. Для сравнения, в позапрошлом году «Маяк» отчитался об убытке в 13,9 млн рублей — что на 52% меньше, чем сейчас.
Чистый убыток составил 25 млн рублей — это на 37% больше, чем было в 2021 году, когда этот же показатель составил 18 млн рублей.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде на ул. 50-летия Белгородской области, 11. Руководитель — Мария Назаренко.
Отметим, что зарегистрированное по адресу Белгород, улица 50-летия Белгородской области, 11 охранное предприятие Валерия Скруга «Косатка» также не приносит прибыли. Так, за всю свою 20-летнюю деятельность ЧОП не заключило ни одного контракта. Тем не менее, согласно отчёту, за 2022 год организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли.