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Убытки белгородского универмага «Маяк» продолжают расти

17 мая 2023, 06:52
Фото: 1MI
Расположенный в Белгороде универмаг «Маяк» отчитался о доходах за 2022 год. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, выручка продолжает снижаться, а убытки — расти.

Выручка АО «Универмаг Маяк» составила 61,8 млн рублей — это на 3% меньше, чем было в 2021 году, когда магазин заработал 63,9 млн рублей.

Убыток от продаж составил 21,2 млн рублей. Для сравнения, в позапрошлом году «Маяк» отчитался об убытке в 13,9 млн рублей — что на 52% меньше, чем сейчас.

Чистый убыток составил 25 млн рублей — это на 37% больше, чем было в 2021 году, когда этот же показатель составил 18 млн рублей.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде на ул. 50-летия Белгородской области, 11. Руководитель — Мария Назаренко.

Отметим, что зарегистрированное по адресу Белгород, улица 50-летия Белгородской области, 11 охранное предприятие Валерия Скруга «Косатка» также не приносит прибыли. Так, за всю свою 20-летнюю деятельность ЧОП не заключило ни одного контракта. Тем не менее, согласно отчёту, за 2022 год организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли.

ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли
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#Артем Черненко#Белгородский бизнес#Общество#Универмаг#Убыток#Эксклюзив#Белгород
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