Убытки белгородского универмага «Маяк» продолжают расти

Отметим, что зарегистрированное по адресу Белгород, улица 50-летия Белгородской области, 11 охранное предприятие Валерия Скруга «Косатка» также не приносит прибыли. Так, за всю свою 20-летнюю деятельность ЧОП не заключило ни одного контракта. Тем не менее, согласно отчёту, за 2022 год организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли.