ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
ЧОП «Косатка» за всю свою 20-летнюю деятельность не заключило ни одного контракта. Не стал исключением и 2022 год. Тем не менее, согласно отчёту, за него организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли — это 25,5 тыс. в месяц.
Бенефициаром предприятия является Валерий Скруг, депутат Госдумы об Белгородской области. До этого он много лет возглавлял Торгово-промышленную палату региона. Вошёл в топ самых влиятельных людей области.
Отметим, что зарегистрировано охранное предприятие по адресу Белгород, улица 50-Летия Белгородской Области, 11. По этому же адресу расположен универмаг «Маяк».
Примечательно, что по этому же зарегистрирована компания «Маяк Трэйд», владельцем которой является Валерий Скруг. Руководит предприятием его дочка — Александра Тишкина. Вполне вероятно, что «Косатке» хватает работы по охране «Маяка».
Тем не менее, многие ЧОП в прошлом году неплохо заработали на охране социальных и образовательных объектов и отчитались о чистой прибыли в несколько десятков миллионов рублей. Так, например, порядка 1 млрд рублей выделили в августе 2022 года на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования: охраняли школы именно ЧОП.