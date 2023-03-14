ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли

ЧОП «Косатка» за всю свою 20-летнюю деятельность не заключило ни одного контракта. Не стал исключением и 2022 год. Тем не менее, согласно отчёту, за него организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли — это 25,5 тыс. в месяц.