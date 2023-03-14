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ЧОП Валерия Скруга «Косатка» не приносит прибыли

14 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», охранное предприятие Скруга «Косатка» не заключило ни одного госконтракта и, следовательно, не приносит прибыли. Но есть ли в этом нужда?

ЧОП «Косатка» за всю свою 20-летнюю деятельность не заключило ни одного контракта. Не стал исключением и 2022 год. Тем не менее, согласно отчёту, за него организация заработала порядка 306 тыс. рублей чистой прибыли — это 25,5 тыс. в месяц.

Бенефициаром предприятия является Валерий Скруг, депутат Госдумы об Белгородской области. До этого он много лет возглавлял Торгово-промышленную палату региона. Вошёл в топ самых влиятельных людей области.

Отметим, что зарегистрировано охранное предприятие по адресу Белгород, улица 50-Летия Белгородской Области, 11. По этому же адресу расположен универмаг «Маяк».

Примечательно, что по этому же зарегистрирована компания «Маяк Трэйд», владельцем которой является Валерий Скруг. Руководит предприятием его дочка — Александра Тишкина. Вполне вероятно, что «Косатке» хватает работы по охране «Маяка».

Тем не менее, многие ЧОП в прошлом году неплохо заработали на охране социальных и образовательных объектов и отчитались о чистой прибыли в несколько десятков миллионов рублей. Так, например, порядка 1 млрд рублей выделили в августе 2022 года на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования: охраняли школы именно ЧОП.

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