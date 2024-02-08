Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Согласно данным аналитической системы Rusprofile, 31 января текущего года у белгородской компании по выращиванию зерновых культур «Бенталь» изменилась структура собственников. Теперь 99,9% доли в компании принадлежат предприятию «Овербест Рус». Остальные 0,10% числятся за Денисом Мартьяновым. Ранее же предприятие целиком принадлежало Виталию Лушникову.
Компания по итогам 2022 года отчиталась о чистой прибыли на 425 млн рублей. Выручка агрохолдинга за тот же период составила 2,5 млрд рублей.
Кроме того, Лушников вышел в 2023 году из состава владельцев ООО «Бел Органика» и ООО «Белый Лес», а также ООО «Вознесеновка» в Курской области. Общая сумма выручки всех трёх компаний по итогам 2022 года составила 935 млн рублей. С чем связан уход бизнесмена из приграничных регионов — неизвестно.
Отметим, что благодаря этим крупным суммам Лушников смог занять по итогам 2022 года третье место в топ-100 богатых белгородцев. После избавления от ряда крупных активов бизнесмен может и не вернуться в аналогичный список по итогам уже 2023 года. В то же время Лушников является одним из самых загадочных предпринимателей Белгородской области: публичной информации о нём практически нет.
На данный момент у Лушникова осталось 100% уставного капитала ООО «Логистик Белогорья». По итогам позапрошлого года связанная с грузовыми перевозками компания отчиталась о солидной выручке в 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 96,8 млн рублей.