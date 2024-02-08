Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе

Отметим, что благодаря этим крупным суммам Лушников смог занять по итогам 2022 года третье место в топ-100 богатых белгородцев. После избавления от ряда крупных активов бизнесмен может и не вернуться в аналогичный список по итогам уже 2023 года. В то же время Лушников является одним из самых загадочных предпринимателей Белгородской области: публичной информации о нём практически нет.