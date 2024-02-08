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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе

Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе

8 февраля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Один из самых богатых и загадочных бизнесменов Белгородской области Виталий Лушников избавился от крупных активов в регионе. В том числе предприниматель перестал быть совладельцем фирмы «Бенталь», чистая прибыль которой достигла по итогам 2023 года 425 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы Rusprofile, 31 января текущего года у белгородской компании по выращиванию зерновых культур «Бенталь» изменилась структура собственников. Теперь 99,9% доли в компании принадлежат предприятию «Овербест Рус». Остальные 0,10% числятся за Денисом Мартьяновым. Ранее же предприятие целиком принадлежало Виталию Лушникову.

Компания по итогам 2022 года отчиталась о чистой прибыли на 425 млн рублей. Выручка агрохолдинга за тот же период составила 2,5 млрд рублей.

Кроме того, Лушников вышел в 2023 году из состава владельцев ООО «Бел Органика» и ООО «Белый Лес», а также ООО «Вознесеновка» в Курской области. Общая сумма выручки всех трёх компаний по итогам 2022 года составила 935 млн рублей. С чем связан уход бизнесмена из приграничных регионов — неизвестно.

Отметим, что благодаря этим крупным суммам Лушников смог занять по итогам 2022 года третье место в топ-100 богатых белгородцев. После избавления от ряда крупных активов бизнесмен может и не вернуться в аналогичный список по итогам уже 2023 года. В то же время Лушников является одним из самых загадочных предпринимателей Белгородской области: публичной информации о нём практически нет.

На данный момент у Лушникова осталось 100% уставного капитала ООО «Логистик Белогорья». По итогам позапрошлого года связанная с грузовыми перевозками компания отчиталась о солидной выручке в 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 96,8 млн рублей.

Топ богатых Белгородской области - 2023
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